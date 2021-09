Sute de câini au defilat la Dracula Dog Show

Federaţia Chinologică Internaţională şi Asociaţia Chinologică Mureş organizează, de vineri până duminică, cea mai mare expoziţie chinologică din România, compusă din trei expoziţii internaţionale - "Mures Dog Show", "Dracula Dog Show" şi "Transilvania Dog Show", trei expoziţii naţionale şi o expoziţie de club pentru Terrier/Teckel.







Preşedintele Asociaţiei Chinologice a Judeţului Mureş, Lokodi Csaba-Zsolt a declarat vineri, într-o conferinţă de presă, că participarea de anul acesta întrece orice record românesc în domeniu pentru anul 2021, dată fiind situaţia sanitară, atât ca număr de participanţi, cât şi ca număr de ţări de provenienţă a competitorilor, fiind programate peste 1.000 de arbitraje/zi."Şi-au confirmat prezenţa concurenţi din peste 28 de ţări. Acest an am reuşit să avem înscrieri din 28 de ţări, este un record în România pentru acest an. Am mai avut în trecut participanţi din 30-40 de ţări, dar în condiţiile acestea pandemice este o realizare. Ca şi număr de înscrieri avem peste 700 de exemplare, e adevărat că înainte de pandemie am avut şi câte 1.000, dar acum putem spune că este o mare realizare", a declarat preşedintele Asociaţiei Chinologice Mureş.Expoziţiile canine "Dracula Dog Show" din acest an îşi păstrează caracterul internaţional prin prezenţa expozanţilor din Ungaria, Polonia, Cehia, Rusia, Ucraina, Norvegia, Finlanda, Franţa, Suedia, Estonia, Austria, Italia, Serbia, Croaţia şi alte ţări, fiind înscrişi câini din peste 150 de rase."Printre noutăţi, avem ciobănescul de Boemia, în premieră al Târgu Mureş, este o rasă din Cehia recent recunoscută de Federaţia Chinologică Internaţională", a arătat Lokodi Csaba-Zsolt.Pe parcursul a trei zile, la Târgu Mureş vor fi prezenţi arbitri de renume mondial din Portugalia, Ungaria, Suedia , Estonia, Polonia, Israel şi România.