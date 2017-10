Surprize, surprize de la SPIT Constanţa! Impozit pentru terenurile de sub apartamente sau case

Surprize, surprize de la SPIT Constanța! Impozit pentru terenurile de sub apartamente sau case

De două zile, constănțenii au început să primească acasă înștiințările de plată pentru impozitele și taxele locale. Unii au avut surprize plăcute, recunoscând că se așteptau să aibă mai mult de plătit, alții speră ca sumele să fie greșite și să nu trebuiască să scoată din buzunar atâția bani.După ce mai multe persoane s-au plâns că nu înțeleg de ce li se percep și impozit pe teren și taxă pe teren, conducerea Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța aten-ționează că este vorba despre două lucruri diferite și că acestea se percep începând cu anul 2016. „Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează persoanele fizice care dețin apartamente și case că, începând cu anul 2016, datorează impozit/taxă și pentru terenul aflat sub aceste clădiri. Astfel, impozit pe teren datorează persoanele care dețin în proprietate un apartament și terenul în cotă indiviză aferent, precum și persoanele care dețin în proprietate o casă și terenul aferent. Taxa pe teren o datorează persoanele care dețin în proprietate un apartament și în folosință terenul în cotă individă aferent, precum și persoanele care dețin, în baza unui contract de administrare, închiriere, folosință sau concesiune clădiri și teren aferent proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale”, explică directorul executiv al SPIT Constanța, Virginia Uzun.Potrivit acesteia, impozitul pe teren are termene de plată datele de 31 martie, respectiv 30 septembrie 2016, iar taxa pe teren se achită lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.De exemplu, pentru un apartament cu două camere, cu teren în suprafață indiviză de 15 metri pătrați, în funcție de zona unde este situat imobilul, A, B, C, D, o persoană fizică datorează un impozit sau o taxă pe teren cuprinsă între 3 și 16 lei. Astfel, proprietarii din zona A vor plăti 16 lei, cei din zona B - 10 lei, cei din zona C - 7 lei și cei din zona D - 3 lei.În cartierul Palazu Mare, considerat zona C, impozitele sunt mai mici decât în centrul Constanței - zona A. Astfel, valoarea de impozitare pentru un hectar de teren în zona C este în cuantum de 4.447 de lei, față de 10.316 lei în zona A.