Surpriza verii la Neptun. Parc tematic cu dinozauri pentru copii

Week-end-ul care s-a încheiat, „Jurasica” și-a deschis porțile pentru vizitatorii de toate vârstele. 42 de dinozauri au fost atracția celor care au venit să descopere lumea fabuloasă a supradimensionării. Parcul tematic are o suprafață de aproximativ două hectare și este structurat pe şase continente - America, Africa, Asia, Antarctica, Australia, Europa. Fiecare dinozaur are o poveste aparte pe care vizitatorii au ocazia să o descopere. Intrarea în parc se face printr-un dom de mari dimensiuni care conduce către aleile șerpuite, continentele și dino-locuitorii lor, zona food cu multiple opțiuni culinare și cea de agrement.Prețul unei intrări în parc este de 25 lei pentru copii și 30 lei pentru adulți. Copiii cu vârstă mai mică de 3 ani au gratuitate. Biletele de acces pot fi procurate online sau de la intrarea în parc.Parcul tematic Jurasica este amplasat în stațiunea Neptun, în imediata apropiere a Parcului Aventura, și are un program de funcționare zilnic, de luni până duminică, în intervalul orar 11:00-22:00.