Surpriza de pe şantier! Noi descoperiri istorice în zona peninsulară

Surpriza de pe șantier! Noi descoperiri istorice în zona peninsulară

Peninsula Constanței ascunde multe comori. Unele sunt arhitecturale, altele sunt adânc îngropate și probabil că nu vor mai vedea niciodată lumina soarelui. Fiecare șantier mai scoate la iveală câte o bucățică din istoria acestui tărâm și, din păcate, puține vestigii mai ajung să fie puse în valoare și să bucure ochiul constănțeanului sau al turistului.Cele mai recente descoperiri arheologice au fost făcute pe strada 9 Mai, din zona peninsulară, acolo unde mai mulți investitori din Constanța și Tulcea s-au asociat pentru a ridica două imobile noi și a reabilita o clădire veche, care stă să cadă. Clădirile noi vor fi compuse din apartamente, iar în cea veche va fi amenajat un boutique hotel.Unul dintre proprietarii terenurilor are însă ambiții mari pentru un imobil, care ar putea deveni un mini-muzeu îngropat.„Așa cum era de așteptat, imediat cum au început săpăturile, am dat de ziduri. Autorizațiile de săpătură în această zonă nu sunt date de Primăria municipiului Constanța, fiind sit arheologic de grupa A, ci de Ministerul Culturii și Identității Naționale. Descărcarea arheologică se face în baza documentației depuse la Ministerul Culturii și sub atenta supraveghere a arheologilor de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Aiftincăi, unul dintre investitori.Statuete și monede vechiLa ora vizitei noastre, sub arșița de august, arheologul Aurel Mototolea era în groapă și mătura cu grijă mai multe pietre. Acesta ne-a povestit că vestigiile datează din mai multe epoci, de la secolul al cincilea Înainte de Hristos, până la secolul al șaselea După Hristos.„Sunt mai multe generații de ziduri, începând cu perioada greacă elenistică. Se păstrează aliniamentul, dar o parte din materiale a fost refolosită. Avem piatră legată cu pământ, din perioada greacă, apoi piatră cu mortar, din perioada romană. Printre altele, am găsit și o monedă de aur care are pe ea sigla împăratului”, ne-a spus arheologul.Potrivit acestuia, zona de la intersecția străzii 9 Mai și strada General Gheorghe Șonțu ar fi putut să fie, pe vremuri, acropola, adică porțiunea cea mai înaltă a orașului, acolo unde erau comasate instituțiile, pentru a fi mai bine protejate.„Aici s-a săpat foarte haotic în perioada comunistă, dar nu s-a pus într-un plan foarte unitar, nu s-au păstrat informații foarte multe. Probabilitatea ca aceste ziduri să fie ale unor edificii publice este foarte mare, mai ales că am găsit o cantitate mare de tencuială, cu modele, care acoperea pereți mari și, în-afară de bogătași, lumea de rând nu își putea permite așa ceva. Cum nu își putea permite clădiri așa de mari. Mai jos, în apropierea Arhiepiscopiei, acolo se vede clar că încăperile sunt destul de micuțe, probabil că era cartier de locuințe. Aici, cel mai probabil sunt instituții publice. Mai multe de atât nu știm deocamdată. Am găsit, de exemplu, o statuie, care acum este expusă în Muzeul de Istorie, reprezentând doi copii, unul mai mare, care ține un bebeluș în brațe. Din păcate, sunt doar fețele, fără brațe. Statuia e ruptă, incompletă. Ea sigur făcea parte dintr-un grup statuar. Încercăm să o datăm și sperăm ca atunci când vom continua săpăturile și pe cealaltă parcelă să găsim și completarea. Cine știe… ar fi frumos”, ne-a mai mărturisit Aurel Mototolea.Proiect unic, de punere în valoare a vestigiilor istoriceDeși porțiunea este proprietate privată și șansele ca acolo să fie amenajat un mini-parc arheologic sunt aproape inexistente, proprietarii spun că au căutat soluții pentru a pune în valoare descoperirile.„Există două tipuri de conservare care se practică. Prima conservare, cea clasică, are în vedere cadastrarea artefactelor, după care gropile se umplu înapoi cu pământ și se continuă construcția. Sau, cum vrem noi să facem la una dintre clădiri, să păstrăm zidurile descoperite în subsol, să le închidem cu lacăt, pentru că trebuie să le protejăm. În găurile dintre pereții istorici vor fi introduși piloți forați și structura viitoarei clădiri va sta pe acei piloți forați. Va fi un radier general care va lega toți piloții, undeva la o cotă mai ridicată. Se va permite și accesul public în subsol. Se va putea intra și se vor putea vizita. Clădirea de pe colț va avea un soclu de 30, 40 de cm, din beton, și va fi sticlă de jur împrejur, iar zona va fi iluminată, ca să se vadă absolut tot ce se va găsi dedesubt”, explică Lucian Aiftincăi.Boutique hotel într-o clădire vecheÎn ce privește clădirea veche, aceasta aparține societății Coral Tulcea. Potrivit lui Aiftincăi, aceasta va fi parțial demolată.„Proprietarul, același și cu cea de-a doua parcelă de teren, unde va fi ridicat unul dintre cele două imobile noi, vrea să o păstreze, pentru a fi în nota timpurilor respective. Partea dinspre stradă va rămâne în întregime, va fi refăcută, iar în partea din curtea interioară va îngloba clădirea nouă, un boutique hotel. Clădirile vor fi cumva armonizate, chiar dacă au arhitecți diferiți”, a completat Lucian Aiftincăi.