Supraaglomerare la Urgenţă şi secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean

A început sezonul îmbolnăvirilor!

Supraaglomerare la Urgență și secția de Pediatrie a Spitalului Județean

Urgența Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța „Sf. Apostol Andrei” a fost luată cu asalt în acest week-end. Aproape o mie de persoane s-au prezentat la Urgență în numai trei zile, un sfert din aceștia necesitând spitalizare.„992 persoane au fost înregistrate la Unitatea de Primiri Urgențe de vineri, 23 noiembrie, de la ora 7.00, până luni, 26 noiembrie, la ora 7.00. În urma investigațiilor de specialitate efectuate în cadrul UPU, au fost spitalizate 262 persoane. Cele mai multe internări au fost efectuate în secția Pediatrie”, precizează reprezentanții Spitalului Județean Constanța.Astfel, în cele 72 de ore de referință, la UPU au fost consultați 36 copii mai mici de un an și alți 267 copii cu vârste cuprinse între unu și 16 ani. Din totalul celor 303 minori investigați în cadrul Unității Primiri Urgențe, 67 au fost internați în secția Pediatrie, unu la Terapie Acută Pediatrie și alți patru la Chirurgie și Ortopedie Pediatrică.„Reamintim că secția Pediatrie din cadrul SCJU „Sf. Apostol Andrei” Constanța dispune de 75 de paturi copii și alte 25 paturi pentru însoțitori. Vineri, 23 noiembrie, la ora 14.00, erau internați 62 copii. În următoarele trei zile au mai fost internați alți 64 pacienți minori astfel că, la această oră, toate paturile din cadrul secției Pediatrie sunt ocupate”, mai spun reprezentanții unității sanitare.Ce ne sfătuiesc mediciiPotrivit medicilor pediatri, predomină afecțiunile respiratorii, iar cei mai mulți pacienți internați au între zero și un an, respectiv între unu și trei ani. Totodată s-au remarcat și afecțiuni renale, neurologice, digestive precum și intoxicații și alergodermii.„Având în vedere că a început sezonul virozelor, facem apel la părinți ca, de la primele semne de boală, să se adreseze medicului de familie. Este foarte important ca acei copii, care necesită îngrijire și tratament la domiciliu, să fie retrași din colectivitate. Totodată, sfătuim familiile cu copii mici să evite locurile publice și aglomerațiile și să nu uităm de spălatul frecvent pe mâini! O altă recomandare ține de vaccinarea antigripală. Aș mai adăuga alimentația de sezon bazată pe proteine de calitate, cum ar fi lapte, brânză, ouă, carne, cereale integrale, legume și fructe proaspete, odihnă minimum opt ore și limitarea timpului petrecut în fața micilor ecrane”, susține conf. univ. dr. Cristina Mihai, medic șef Pediatrie SCJU Constanța.