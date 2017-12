Superstiţii culinare de Revelion. Ce să mănânci ca să îţi meargă bine în 2018

Superstiții culinare de Revelion. Ce să mănânci ca să îți meargă bine în 2018

Ştire online publicată Vineri, 29 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

În Noaptea de Revelion nu se mănâncă pui fiindcă îți alungi norocul. Această pasăre scurmă și astfel norocul se împrăștie. De aceea e bine să ai pe masa porc sau curcan.Bea șampanie la 12 noaptea pentru a avea parte de belșug. Poate fi și vin spumante. Important e să bei paharul până la fund și toate dorințele pentru noul an se vor îndeplini.Mănâncă peste, fiindcă se spune că așa cum peștele înoată prin apă, așa vei înota și tu prin toate necazurile din anul următor, fără să te afecteze. Unii zic că peștele trebuie să fie primul aliment pe care îl consumi în noul an.Consumă carne de gâscă. Te va ajuta să plutești peste probleme și să înaintezi spre țelul tău, așa cum face gâsca.De Revelion trebuie să mănânci struguri. Ciugulește dintr-un ciorchine de struguri, bob cu bob, câte 12. Când ai ajuns la al 12-lea bob, pune-ți o dorință care ține de bani. Strugurii și stafidele simbolizează abundența financiară.Superstiții culinare de Revelion în lume– În Grecia, de Anul Nou se mănâncă o prăjitură în care este pusă o monedă din argint sau din aur. Cel ce găsește moneda va avea noroc în anul respectiv.– Un obicei spaniol de Anul Nou este să mănânci câte o boabă de strugure la fiecare din cele 12 bătăi ale ceasului care vestesc trecerea în noul an, acestea reprezentând dorințe pentru fiecare lună a anului următor. De asemenea, pentru mirese, noaptea de Anul Nou reprezintă ocazia de a-și strecura verigheta în cupa de șampanie și de a ciocni.– Un obicei similar există și în Portugalia, cu diferența că aici sunt preferate smochinele. Astfel, în noaptea dintre ani, trebuie înghițite 12 smochine, care simbolizează 12 dorințe pentru anul ce vine.– În Belgia, pe 1 ianuarie, există obiceiul de a mânca choucroute (un fel de varză murată cu cârnați), în familie, având sub farfurie, în mână sau în buzunar o monedă, pentru a avea bani tot anul.– În noaptea de Anul Nou italienii obișnuiesc să pună pe masă mâncăruri speciale, despre care se spune că aduc bogăție și abundență.– Rușii obișnuiesc să bea șampanie la miezul nopții.– În Israel masa cuprinde obligatoriu fructe și produse din făină, pentru a aminti de vremea recoltei.