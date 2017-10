Supermarketurile scapă de închidere în week-end-uri, dar vor trebui să aibă pe rafturi 51% produse româneşti

Supermarketurile scapă de închidere în week-end-uri, dar vor trebui să aibă pe rafturi 51% produse românești

Ştire online publicată Joi, 09 Iunie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Legea care îi obligă pe comercianți să expună la raft 51% produse românești a fost adoptată, ieri, de Camera Deputaților, for decizional, cu majoritate covârșitoare de 293 „pentru” și niciun vot împotrivă. Totodată, supermarketurile vor funcționa în continuare și în weekend.Marin Anton, inițiatorul legii, a declarat că toți consumatorii vor beneficia de pe urma acestui act normativ.„Sper ca din momentul în care legea va apărea în Monitorul Oficial românii să știe că vor putea cumpăra de la supermarke-turi produse alimentare cu 20% minimum. Un al doilea aspect foarte important pentru toți românii, toți consumatorii din supermarketuri, este acela că produsele românești, produsele alimentare românești, vor fi în proporție de 51% prezente pe rafturile supermarketurilor. Asta înseamnă că, atât producătorii români, cât și consumatorii români vor avea produse proaspete și sănătoase românești pentru consum”, a declarat Marin Anton.În dezbaterile din Camera Deputaților, grupurile PNL, PSD și UDMR au anunțat că vor vota proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii 321/2009 privind comercializarea produselor alimentare.Comisia pentru agricultură a Camerei Deputaților a dat raport de adoptare proiectului de lege.„Nu închidem magazinele în weekend, acea prevedere din proiect nu s-a discutat, am abandonat acele articole. Proiectul de lege prevede amenzi pentru cei care nu respectă alte prevederi importante din lege, precum aceea că nu ai voie să mai faci facturi în plus la producători, nu ai voie să impui un preț minim pe piață, cum s-a întâmplat până acum. Sunt amendați cu sume între 100.000 - 150.000 de lei și în caz de abateri repetate se poate merge până la închiderea magazinului”, afirma președintele Comisiei pentru agricultură, Nini Săpunaru, în dezbaterile de la comisie.