Supărare mare în cartierul Tomis Nord! „Ne iau fiecare bucăţică de spaţiu verde!”

„Au distrus 300 – 400 metri pătraţi. Acolo a fost spaţiu verde dintotdeauna. Locuim aici de 30 de ani. A fost alee şi verdeaţă, de jur împrejur. Ce caută ei să construiască acolo? Sparg trotuarul, au făcut gropi, nu mai ai pe unde să treci. Ca vârstnic, cazi şi îţi rupi gâtul”, ne-a transmis George Guzur, pe adresa redacţiei.





Am mers şi noi la faţa locului, să vedem despre ce este vorba. Pe şantier am găsit mai mulţi muncitori şi un inginer, dar niciun panou de informare de pe care să aflăm ce se construieşte şi cine sunt beneficiarii investiţiei. Trotuarul era ocupat de materiale de construcţii, fire şi cabluri, iar generatorul folosit la construcţie făcea un zgomot puternic. „Ne iau fiecare bucăţică de spaţiu verde. Ne lasă fără aer. Şi de ce nimeni nu ia nicio măsură, nu face nimic? Am înţeles că primăria voia să îi exproprieze şi să facă o grădină publică. Nu a mai reuşit. Acum deja se toarnă betoanele. E prea târziu. Dar cum de a fost vândut terenul acesta?”, ne-a spus, revoltată, o constănţeancă din blocul de vizavi de şantier.







O grădină publică rămasă doar pe hârtie





Oamenii spun că proprietara terenului şi a viitorului imobil este Georgeta Tapangea. Cum nu am găsit un panou de informare, am încercat să identificăm autorizaţia de construcţie pe site-ul Primăriei Constanţa, însă nu am găsit-o. În luna august 2021, pe ordinea de zi a Consiliului Local, s-a aflat un proiect de hotărâre pentru realizarea unui studiu de fezabilitate pentru „Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din municipiul Constanţa”. Trei luni mai târziu, pe 6 decembrie, Primăria Constanţa a publicat un anunţ de publicitate privind achiziţia directă a Serviciului de elaborare documentaţii tehnico-economice – Faza Studiu de fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiţie „Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din municipiul Constanţa”. După numai o zi, reprezentanţii autorităţilor locale au anulat anunţul de licitaţie. „Achiziţia de servicii va fi anulată, în conformitate cu cap. VI, 4 lit. e) din Procedura de achiziţii directe, cod PS-20, Ediţia I, revizia 01, Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări în următoarele cazuri: e) pe parcursul realizării achiziţiei, se constată erori sau omisiuni, iar autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor folosite la art. 2, alin (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în anunţul de anulare a licitaţiei.







De asemenea, am încercat să discutăm cu beneficiarii investiţiei, însă inginerul de la faţa locului a spus că nu prea vin pe la imobil. „Eu mă ocup de şantier, sunt angajat. Ţin legătura telefonic şi atât”, ne-a spus inginerul. I-am oferit datele de contact şi l-am rugat să transmită investitorilor că dorim un punct de vedere privind construcţia, însă aceştia nu au revenit pentru a obţine o declaraţie. De asemenea, am încercat să sunăm la firma în care este implicată Georgeta Tapangea, dar întotdeauna am dat doar peste un robot. Dacă vor avea un punct de vedere argumentat privind situația creată îl vom publica.





Locatarii din blocurile aflate la intersecţia străzii Cişmelei cu strada Cpt. Dobrilă Eugeniu asistă, de ceva timp, la ceea ce consideră distrugerea unui spaţiu verde. Chiar sub ferestrele lor, între alee şi trotuar, a fost săpată o groapă imensă, unde a fost deja turnată fundaţia pentru o viitoare construcţie. Pe oameni îi deranjează gălăgia, mizeria creată de şantier, dar mai ales faptul că nu vor mai avea verdeaţă în apropierea blocului.