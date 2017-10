Sunteţi de acord cu EUTANASIEREA maidanezilor?

6

DA la mesajul "nu"

Stimata Doamna Elena, Probabil nu ati fost niciodata in afara tarii. Caci daca ati fi fost, cu siguranta alta ar fi fost perceptia dumneavoastra vis-a vis de cainii maidanezi. Paralela cu barbatii care "s-au inmultit", in general, si cu "voilatori, criminali" in special e ,. in opinia mea, lipsita de sens si ma duce cu gandul ca sunteti o admiratoare a BB. Daca baiatul dvs ar fi fost Ionut Anghel, probabil ca v-ati mai fi revizuit un pic discursul. Chiar si eutanasierea mi se pare o procedura mult prea costisitoare pt o tara saraca precum RO: 14 zile, descantare, adormire, visare, si in final injectia letala. Cam mult pentru niste "javre", ca sa folosesc un termen uzitat de Radu. Banciu. In aceeasi ordine de idei, v-as invita de Pasti, intrucat Craciunul a trecut, sa iesiti cu acelasi gen de discurs cand vor fi taiati mieii. Ati asistat vreodata la taiera unui miel sau ied? Eu nu, dar am auzit ca e groaznic. Ti se rupe efectiv inima sa vezi puiul de oaie sau capra plangand la propriu. Daca tot vorbiti de "oameni fara sentimente", acolo, de Pasti, as vrea sa va vad luand atitudine, daca aveti sange rece.

Răspuns la: nu

Adăugat de : elena, 23 ianuarie 2014

nu sunt de acord,pt ca este o metoda gen: omorati toti barbatii ca s-au inmultit in ultima perioada si reprezinta un pericol pe strada,pot fi...