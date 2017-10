E oficial!

Suntem săracii Europei

Că nivelul de trai din România este foarte scăzut o vedem cu toții, în jurul nostru, în fiecare zi. Acum însă a venit și confirmarea că românii sunt săracii Europei. Institutul european de statistică Eurostat a analizat venitul mediu pe an și a ajuns la concluzia că românii și bulgarii sunt cei mai săraci europeni.Astfel, în 2011, românii aveau, în medie, un venit de 2.116 euro pe an, iar bulgarii de 2.901 euro pe an. În restul țărilor din Uniunea Europeană, venitul mediu anual este cel puțin dublu, cel mai apropiat nivel de al nostru fiind în Lituania, unde oamenii câștigă 4.005 euro pe an.Cel mai bine din acest punct de vedere stau norvegienii, cu un venit mediu anual de 36.453 de euro, urmați de elvețieni, cu 33.963 de euro, și luxemburghezi, cu 32.538 de euro.Tot în 2011, aproximativ 10 la sută din populația europeană nu își permitea o masă care să includă carne, pește sau echi-valentul vegetarian o dată la două zile, reprezentând o creștere de doar un procent față de situația din 2010.