Suntem mai puţini cu 122.000 persoane

1

Eu am vazut pesedei fericiti

Mai tineti minte ? La referendumul privat organizat de Nicusor Constantinescu in anul 2011 au fost prea multi romani inscrisi pe liste."După datele de la recensământul actual, cu O POPULATIE IN SCADERE, REFERENDUMUL A TRECUT. După datele din 2002, NU A TRECUT"- a spus Nicușor Constantinescu, într-o conferință de presă.Deci,prea multi romani aflati cu in tara inseamna o mare belea pentru politicieni.Fenomenul s-a repetat si la referendumul din 2012 organizat de PSD pentru destituirea presedintelui Basescu.Si atunci,in 2012 numarul prea mare de romani inscrisi pe liste a dat peste cap planurile derbedeilor.Apoi s-a modificat si legea care spune ca referendumul este valabil si cu o prezenta de 30%.Deci romanul viu sau cetateanul aflat in tara poarta ghinion politicului.Cetateanul trebuie sa plece din tara sau sa moara.Numai asa veti vedea pesedei fericiti.