„Sunt pensionar, de ce să mai cotizez la pensie şi sănătate?“

cotizatiile catre uapc

vi se pare normal cotizatia catre uapc sa fie de 629 lei ei pe luna decembrie care sa afisat in ianuarie 2012 la asociatia nr.765 din constanta unde toate utilitatile sunt calculate eronat am facut sesizare la primaria constanta in 09 01 2012 a fost inregistrata cu nr.2036 iar raspunsul suna asa ,,administratorul asociatiei din care faceti parte va prezenta modul de calcul al listei de plata urmand a va aduce la cunostinta rezultatul controlului efectuat,, binenteles ca a refuzat sa explice ca nu poate sa justifice cum factura de la enel in valoare de 514,55 impartita la 130 de apartamente ia dat o valoare de 4,91 lei in loc de 3,95 ca femeia de servici 90% din propietari platesc 3,29 lei pe persoana iar 10% platesc 1,65 lei pe persoana cum poate sa justifice ca apa meteo o calculeaza la alte cheltuieli dar a socotito si in pretul apei o data cum sa justifice ca o persoana decedata de 3 ani a primit suventie 100% dar nu locuieste nimeni in apartament listele de plata nu au cele 3 semnaturi obligatoriu sedinte nu se tin avem pe lista de plata specificat o contributie buget asociati in valoare de 448 lei in fiecare luna pe linga fondul de reparati celtuieli administrative ce putem face dragii mei unde sa ne mai adresam ca doamna adninistrator ne ameninta ca nu ii este frica unde vom merge ca are relati iar noi ne cheltuim bani de pomana va rog respectos datine un raspuns va multumim