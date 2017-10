"Sunt în cuşcă, scoate-mă de aici!"

2

esti un I.D.I.O.T

Si eu as vrea a fie amendati toti I.D.I.O.T.I.I ca tine care indeamna la violenta impotriva animalelor! Daca esti asa "bun" cetatean", ADOPTA si tu un caine, nu pentru ca ti-e drag de el, ci din spirit civic, tot asa cum iti platesti taxa de salubrizare, ca doar nu-mi inchipui ca o platesti fiindca iubesti gunoiul, dar ... cine stie, la cata perversitatea ai in minte, s-ar putea sa-ti placa mocirla! Violenta impotriva animalelor se pedepeste prin lege si in curand vor fi pedepse mult mai mari pentru anormalii care, sub pretextul ca vor "curatenie" in oras, omoara animalele. In final iti doresc ca viata sa te loveaca in fata cu tot ceea ce merita sufletul tau urat! AMIN!

Răspuns la: normalitate...

Adăugat de : Ct, 31 martie

in mod cert, majoritatea constantenilor, doresc un oras fara tigani si maidanezi, oricum sint destui nesimtiti cu javra le bloc, indiferenti la...