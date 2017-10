Bolnavii cu tumori cerebrale, pasați de pe o secție pe alta

"Sunt cazuri aberante, se creează haos!"

Medicii constănțeni se plâng că bolnavi aflați în stare gravă, cu tumori cerebrale, sunt pasați de pe o secție pe alta, iar de cele mai multe ori, rudele acestora sunt puse în situația de a le cumpăra tot felul de medicamente. Bieții oameni sunt plimbați între trei secții: Neurologie, Neurochirurgie și Oncologie.De multe ori, oamenii ajung la spital cu simptome minore ca și manifestare, cum ar fi dureri de cap, tulburări de echilibru, tulburări de vedere, dar care, în urma examinărilor tomografice, se evidențiază că sunt tumori cerebrale.„În acest context, tratamentul neurologic nu poate fi cel care va rezolva situația, pentru că acești bolnavi trebuie operați ori iradiați. Singurul lucru pe care îl putem face noi, neurologii, este să scădem puțin presiunea intracraniană. Deci, le putem pune pacienților, timp de câteva zile, niște perfuzii cu care scădem această presiune care se exercită pe creier. Aberația este că noi solicităm consult neurochirurgical pentru intervenție chirurgicală, care, de cele mai multe ori, este refuzată și ni se solicită continuarea investigațiilor, iar consultul oncologic, de asemenea, ne recomandă aflarea tumorii principale care a dat determinările cerebrale. Ca urmare, bolnavul trebuie să fie supus la nenumărate alte investigații, RMN, tomografii de torace, de abdomen etc. În concluzie, noi spitalizăm pe secție pacienți care nu sunt de competența noastră, ceea ce este un lucru total aberant. Această împărțeală haotică a bolnavilor nu are o finalitate normală, pentru că, spre exemplu, o tumoare cerebrală este clar caz oncologic sau de dus la Casa Soarelui, dacă este un caz depășit. În aceste condiții, ce treabă avem noi, la Neurologie?”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Ildiko Toldișan, medic specialist neurolog.„Nu avem niciun motiv să-i internăm“Ca și cum suferința sărmanilor bolnavi nu ar fi de ajuns, uneori, aparținătorii sunt puși să cumpere anumite medicamente care nu se regăsesc în farmacia spitalului. Spre exemplu, unii au nevoie de Fenobarbital sau vin alții cărora le trebuie sonde urinare.„Câteodată este nevoie de pastile care să-i ajute în infecțiile urinare, cum ar fi un Biseptol, nu de injectabile, ceea ce ni se oferă de aici”, a comentat ruda unui bolnav.La rândul său, șeful secției Oncologie, dr. Laura Mazilu, este de părere că tratamentul acestor pacienți se poate face în orice secție.„Noi nu suntem o secție de paliație, ci una de tratament. În cazul tumorilor cerebrale, de cele mai multe ori tratamentul indicat este cel chirurgical, desigur, dacă este un caz de operat. Altă metodă care poate ajuta bolnavii este radioterapia și cum la acest moment nu se poate face radioterapie la Constanța, nu avem niciun motiv să-i internăm. Din păcate, peste tot în țară există liste lungi de așteptare pentru această procedură”, a completat medicul.Din nefericire, aceste tumori cerebrale sunt întâlnite tot mai des și în rândul persoanelor tinere, iar singura soluție salvatoare este radioterapia care reduce considerabil edemul cerebral.Radioterapia, soluția salvatoareÎntrebat în legătură cu acest subiect, directorul unității sanitare, dr. Cătălin Grasa, a declarat că, la acest moment, se află în plină licitație pentru aparatura necesară, după care urmează să fie amenajat buncărul și să fie angajat personal suplimentar. În consecință, se fac pași pentru redeschiderea Radioterapiei la Constanța, doar că, între timp, există persoane care nu își permit să își facă aceste tratamente la București sau în alte centre sau altele care chiar decedează...Reamintim că activitatea serviciului de Radioterapie din cadrul SCJU a fost suspendată în urmă cu aproximativ un an, după ce aparatului cu cobalt i-a expirat avizul de funcționare.