"Sunt acuzaţii puerile! Am semnat de pe Lună, am venit din eter?"

Dr. Iuliana Botezatu, schimbată de la conducerea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

"Sunt acuzații puerile! Am semnat de pe Lună, am venit din eter?"

Consiliul Județean Constanța (CJC) a aprobat, recent, modificarea componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (CEPAH), luând decizia a o înlocui din funcție, după opt ani de activitate, pe dr. Iuliana Botezatu, cu dr. Iolanda Victorița Dinu, pe post de președinte.Consilierii județeni au hotărât, la finele lunii septembrie, să schimbe întreaga componență a CEPAH, decizia fiind luată după ce Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța a întocmit un raport prin care aduce o serie de acuze foștilor membri ai comisiei, și în mod special președintelui, dr. Iuliana Botezatu, că nu și-ar fi îndeplinit sarcinile de muncă etc.Astfel, prin adresa depusă la CJC, DGASPC Constanța aduce la cunoștința Consiliului Județean aspecte legate de modalitatea de organizare și funcționare a acestei comisii, semnalând o serie de disfuncționalități în activitatea acesteia. Reprezentanții DGASPC aduc în prim-plan obligativitatea de înlocuire a certificatelor de încadrare în grad și tip de handicap, modul defectuos de lucru, dar și coordonarea necorespunzătoare a comisiei de evaluare de către președintele CEPAH, care nu ar fi utilizat eficient timpul de lucru acordat în vederea soluționării dosarelor, ceea ce a condus la nerespectarea termenului prevăzut de lege, respectiv 14 iunie.Potrivit raportului ce a ajuns pe masa CJC și din analiza efectuată la nivelul Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap pentru perioada ianuarie - 15 septembrie 2017, a reieșit că au fost emise 192 de certificate fără respectarea termenului de 15 zile lucrătoare prevăzut de lege.„Întârzierile înregistrate în emiterea certificatelor de încadrare în grad de handicap conduc la neacordarea drepturilor ce decurg din emiterea acestora persoanelor cu handicap, ceea ce constituie o încălcare a dispozițiilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap”, susțin reprezentanții DGASPC.Dispute și disfuncționalitățiAceștia au mai semnalat CJC neîntocmirea procedurilor operaționale și de sistem ale comisiei coordonate, neactualizarea procedurilor privind întocmirea registrului riscurilor, atitudinea necorespunzătoare în cadrul ședințelor convocate la nivelul DGASPC, nerespectarea programului de lucru, neîndeplinirea atribuției de serviciu a președintelui comisiei privind prezidarea ședințelor CEPAH, creându-se, astfel, dispute și disfuncționalități concretizate în întârzieri în soluționarea dosarelor și implicit, în eliberarea certificatelor de încadrare în grad de handicap.Totodată, cei de la direcție vorbesc despre schimbarea gradului de handicap și emiterea unor noi certificate în grad de handicap diferit față de cel acordat inițial de CEPAH, în urma unor simple audiențe la președintele CEPAH, fără respectarea procedurii de evaluare, respectiv fără a exista alte cereri pentru alte evaluări și fără parcurgerea întregii proceduri de evaluare, în baza rezoluției consemnate pe cererea de audiență de către președintele comisiei.Nu în ultimul rând, ei fac referire la încălcarea gravă a obligației legale de a înlocui certificatele de încadrare în grad și tip de handicap, cu termen de valabilitate permanent, cu certificate de încadrare în grad de handicap eliberate în conformitate cu noile prevederi legale, într-un termen de 180 de zile de la data de 14 decembrie 2016, respectiv până la data de 14 iunie 2017, în sensul că, dintr-un număr total de 13.117 dosare existente la nivelul județului Constanța, CEPAH are un număr de 11.182 dosare nesoluționate, iar dintre cele 1.935 dosare soluționate, 1.019 dosare au fost soluționate fără respectarea termenului legal de 15 zile lucrătoare.Demisie-memoriu la CJCLa rândul său, dr. Iuliana Botezatu răspunde prompt acuzațiilor aduse și spune că a trimis către Consiliul Județean Constanța o demisie-memoriu, prin care solicită aprobarea demisiei, fără preaviz, ca urmare a situațiilor neplăcute și intens conflictuale din ultimul an, generate de diversele demersuri instrumentate de conducerea și angajații instituției, DGASPC.„În tot acest timp, nu am făcut altceva decât să servesc interesele și drepturile persoanelor cu dizabilități din județul Constanța, evaluând gradele de handicap ale solicitanților certificatelor de încadrare. De la numirea în funcție, din data de 18 august 2009, și până la data de 28 septembrie 2017, am participat la toate etapele de analiză și elaborare ale rezoluțiilor pentru toate cele 63.067 de cereri înregistrate în programul «Assys», același după care a fost întocmit și raportul DGASPC. Trebuie să vă spun că, indiferent dacă o persoană a solicitat doar o dată, de zece sau de 15 ori o verificare, revizuire, agravare, transfer, audiență, instituționalizare sau actualizare, aceste cereri au fost aprobate, efectuate analize și soluționate, conform atribuțiilor din fișa postului meu. Mai mult decât atât, vă asigur că am efectuat în total 5.755 înca-drări în grad de handicap schimbând propunerile Serviciului de Evaluare, în general neconforme și incorecte, în raport cu situația reală a persoanelor cu dizabilități și asupra acestor modificări au subscris toți membrii comisiei, aspect confirmat prin semnăturile tuturor pe toate documentele și certificatele întocmite pe parcursul activității. Atribuțiile și, implicit, responsabilitatea comisiei, sunt cele de încadrare în grad de handicap, Serviciul de Evaluare pregătește și înaintează dosarul cu propunere de încadrare comisiei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Iuliana Botezatu.Aceasta a subliniat faptul că toate procedurile operaționale ale comisiei (articole de lege, ordine de miniștri sau hotărâri de Guvern) au fost mereu respectate.„Fără nicio dorință de a mă disculpa, dar profund întristată de false acuzații, vă rog să îmi permiteți să vă reamintesc faptul că am semnalat, în repetate rânduri, prin referate la CJC și DGASPC, aspecte legate de nefuncționalitatea și disfuncționalitățile programului informatic «Assys», care ne-a pus în reală întârziere față de termenul stipulat în HG nr. 927/2017”, a explicat medicul.Nu va contesta deciziaÎn cele din urmă, dr. Iuliana Botezatu a luat decizia de a renunța la această funcție în cadrul CEPAH și nu își dorește să conteste decizia, întrucât are alte planuri pe viitor.„Nu știu cum, brusc, au apărut afirmații de genul acesta, trucate, de genul nereguli. La CEPAH nu au existat niciun fel de nereguli, că dacă ar fi fost, toată lumea ar fi aflat în opt ani de activitate. Toate acestea sunt niște prostii colosale. În plus, referitor la acuzațiile că aș fi lipsit uneori de la program, trebuie să spun că, dacă eu n-aș fi fost la program, atunci invit pe orice să-mi spună ce caută semnătura și parafa mea pe aproape 60.000 de certificate în acest timp. Am semnat de pe Lună, am venit din eter? Certificatul pe care-l primește omul în mână este rodul final al evaluărilor noastre, dar până la aceste certificate sunt o mulțime de alte documente, citații, rapoarte care se completează și pe acelea este aplicată parafa și nu se putea obține decât dacă nu eram acolo. În concluzie, acuzațiile la adresa mea sunt invenții puerile. Eu dau fuga să semnez, să evaluez, să fac documentare la sute de dosare zilnic și trebuie să fug după condica de prezență, după opt ani, când ei puteau verifica acest lucru prin intermediul camerelor video?”, a mai spus dr. Botezatu.