Sufocaţi de rahaţi! Cine adună maidanezii de pe străzile din Constanţa

Sufocați de rahați! Cine adună maidanezii de pe străzile din Constanța

Aproape că nu există zi în care să nu vedem cel puțin doi-trei câini fără stăpâni făcându-și veacul prin stațiile de autobuz, în parcuri sau pe lângă blocurile din cartiere. Tot mai mulți constănțeni se plâng că patrupedele s-au înmulțit și că unele dintre ele sunt periculoase. Autoritățile locale par depășite de situație. Primăria Constanța nu mai are serviciu de ecarisaj, dar plătește un contract gras de jumătate de milion de lei unei firme care stă cu porțile legate cu lacăte și adună câinii numai când are chef.„A fost o perioadă când se mai răriseră câinii vagabonzi, dar apoi au reapărut și sunt din ce în ce mai mulți. Bineînțeles, sunt oameni care îi hrănesc, fără să țină cont că aceste animale pot fi periculoase, fac mizerie. În jurul blocurilor, peisajul este oribil. Adăposturi improvizate din cutii, cartoane, scânduri, plastice cu apă și mâncare la discreție. Zici că suntem în lumea a treia. Aleile sunt pline de rahați de câini”, ni s-a plâns Mirela Vâlcu, din cartierul Tomis III.Însă patrupedele se plimbă nestingherite și prin centrul orașului.„Am văzut câini pe strada Ștefan cel Mare, am văzut pe bulevardul Tomis, pe bulevardul Mamaia. Cei mai mulți sunt pașnici. Cerșesc și primesc mâncare de la restaurante sau magazine. Deja sunt prietenoși. Dar, indiferent cât de mult ne-ar plăcea animalele, trebuie să recunoaștem că nu este normal să le vedem în centrul orașului, printre turiști sau constănțeni ieșiți la plimbare”, ne-a spus o altă locuitoare a Constanței.Sesizări numai la Dispeceratul Primăriei ConstanțaMai mult decât atât, oamenii sunt supărați că nu au unde să anunțe Ecarisajul să vină să ia câinii.„Am căutat pe internet și am sunat la toate numerele de acolo. Două numere erau dezactivate, iar un al treilea suna, dar nu răspundea nimeni. Noi unde sunăm să chemăm hingherii?”, ne-a întrebat Mircea Stanciu.Contactați telefonic, reprezentanții Primăriei Constanța ne-au confirmat că nu se pot face solicitări la firma de ecarisaj, ci doar la Dispeceratul primăriei.„Biroul Dispecerat stă la dispoziția cetățenilor în program de lucru permanent de 24 de ore, în orice zi a săptămânii, la numărul de telefon 0241/550.055. Sesizările preluate sunt apoi transmise serviciilor responsabile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionela Halciuc, purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța.Amendați și de Protecția ConsumatorilorPotrivit acesteia, firma care se ocupă de ecarisaj, Green Life Recycling, nu mai face capturi zilnice de câini comunitari, ci răspunde numai la sesizările cetățenilor. Am dorit să aflăm și poziția oficială a firmei respective, dar, evident, nu ni s-a răspuns la niciun telefon.Reamintim că în luna octombrie 2017, angajații firmei au împiedicat chiar și accesul comisarilor de la Protecția Consumatorilor, chemați de către cei care veniseră să adopte câini. Firma a primit atunci o sancțiune de 10.000 de lei.„Am propus sancțiunea pentru comportament incorect și nerespectarea programului de funcționare. Nu sunt respectate mai multe obligații, cum ar fi accesul, filmarea, informarea consumatorilor etc. Nu poți fi și proprietate privată, și adăpost public totodată”, a precizat, la momentul respectiv, comisarul șef al Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța, Horia Constantinescu.Autoritățile locale au în plan reînființarea serviciului propriu de ecarisaj și organizarea unui adăpost pentru câinii comunitari. Contractul cu Green Life Recycling expiră în mod normal în luna martie 2018, însă este puțin probabil ca până atunci să fie gata noul adăpost.