Suflet şi culoare la expoziţia pentru copiii cu nevoi speciale

Suflet și culoare la expoziția pentru copiii cu nevoi speciale

Ieri s-a deschis expoziția cu vânzare „Îți dăruiesc din suflet” la Sala Sporturilor din Constanța, eveniment conceput să marcheze sărbătorile pascale. Până pe data de 24 aprilie, veți putea veni să admirați și să cumpărați obiectele de artizanat făcute de sufletele nobile care s-au alăturat proiectului „Dreptul de a fi obișnuit”. Iulia Buzan, director executiv al Fundației Estuar, filiala Constanța, a adunat peste 200 de lucrări cu motive pascale și, împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța (DGASPC), le-au expus în holul Sălii Sportului Constanța. „Sumele sunt foarte mici, reprezintă practic o valoare minimă pentru contribuție. Banii obținuți vor fi reinvestiți în materiale necesare pentru o nouă expoziție sau pentru excursii sau ce au ei nevoie în centre”, ne-a spus Iulia Buzan. „Am pus mult suflet pentru a face posibilă expoziția” Un beneficiar al fundației Estuar, al cărui nume nu a vrut să-l dezvăluim, a stat de vorbă cu noi și, cu emoție ne-a spus că a participat la confecționarea mai multor obiecte pictate. „Mi-a făcut o deosebită plăcere să particip, mai ales de sărbătorile pascale”. Pentru a le confecționa, femeia ne-a spus că a lucrat mai multe zile la ele. Lucrările pe care le-a expus sunt făcute din ipsos. Nu a turnat ea matrițele pentru formele de ipsos așa cum o făcea în alți ani, în schimb a stat și le-a pictat cu trudă, migală și cu foarte multă plăcere. „La început nu mă descurcam prea bine, dar am fost ajutată foarte mult de doamna Rodica Neagu de la fundația Estuar”, ne mărturisește voluntarul fundației. Nu are niciun beneficiu, doar plăcerea de a ajuta și de a obține ceva făcut de mâinile ei. „Nu este vorba de bani, eu doar particip la activitățile din cadrul centrului. Alături de cei aproximativ 20 de colegi am lucrat și am pus mult suflet pentru a face posibilă expoziția”, a declarat femeia. Speră să cumpere și ea un obiect și să încurajeze în felul acesta alte persoane să vină și să achiziționeze obiectele expuse. Obiectele de artizanat se vând foarte bine Mariana Belu, secretar general al Consiliului Județean Constanța, ne-a spus că astfel de evenimente au intrat în normalitate. Ieri, DGASPC a vândut lucrări în valoare de 200 de lei. Multe obiecte au fost vândute înainte de a marca momentul deschiderii. Fiecare centru al DGASPC a făcut lucrări în valoare de 500 de lei.