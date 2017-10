Suferă de parapareză şi deficit neurologic, dar a scris a treia carte. Să-i ajutăm şi noi pe copiii bolnavi!

Suferă de parapareză și deficit neurologic, dar a scris a treia carte. Să-i ajutăm și noi pe copiii bolnavi!

“Am 18 ani. Am fost la Școala generală nr. 7 „Remus Opreanu”, iar acum sunt elevă la Liceul teoretic „Decebal”. Plănuiesc să urmez cursuri la o facultate de producție de film în Londra. Sunt scriitoare. Am publicat 2 cărți, iar a treia este la editare. În momentul de față, lucrez la un volum de poezii și la un scurt metraj. Vreau sa devin director de film, pentru a-mi transforma cărțile în filme. De asemenea, în timpul liber, îmi place să pictez. Referitor la problemele mele de sănătate, nu sunt paralizată, cu toate că personajul feminin din prima carte este. Am făcut asta pentru că simțeam că romanul trebuie sa fie mai dramatic și pentru că nu voiam să îi plictisesc pe oameni cu termenii medicali ai bolii mele. Sufăr de parapareza, luxație, iar când m-am născut, nu am respirat la timp, așa că am niște deficite neurologice minore (nu în sensul de retard, ci o scădere a numărului de neuroni din cauza neoxigerii optime)“, a declarat Iulia Bangheorghe.Concertul din 18 decembrie va veni în sprijinul campaniei "Music for Autism", ce are ca scop strângerea de fonduri pentru utilarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Albatros" din Constanța. Finanțarea obținută în urma concertului va servi la utilarea unei săli de muzică, cât și la achiziționarea altor materiale necesare în terapiile ce vizează integrarea profesională și socială. O altă parte a fondurilor strânse se vor direcționa către Asociația de Terapii Suportive Hipoterapia - ce oferă terapie cu ajutorul căilor pentru copiii cu dizabilități.Campania "Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012, la inițiativa unei trupe constănțene, susținută de Clubul Doors Constanța. Timp de patru ani nume mari din industria autohtonă de muzică rock-folk, s-au implicat pentru a duce la destinație scopul campaniei.Prin această campanie umanitară, organizatorii și-au propus să desfășoare o serie de evenimente de excepție, cu scop caritabil pentru copiii cu tulburări din spectrul autist și dizabilități asociate.Scopul campaniei "Music for Autism" este să se aducă la cunoștiință provocările întâlnite zilnic de copii cu dizabilități împreună cu familiile lor.