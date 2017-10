Sudul şi sud-estul ţării, cele mai afectate de secetă

Sudul și sud-estul țării, cele mai afectate de secetă

Ştire online publicată Marţi, 31 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Precipitațiile prognozate pentru zonele deja afectate de secetă vor fi sub norma climatologică până în noiembrie, tendință care se va menține și în lunile următoare fiind așteptată și o iarnă blândă, a declarat pentru NewsIn, șeful Agenției Naționale de Meteorologie, Ion Sandu. Cantitățile de precipitații prognozate pentru lunile august, septembrie și octombrie vor fi cu mult sub norma climatologică valabilă pentru această perioada, deficitul de apă manifestându-se cu precădere în zonele deja afectate de secetă: sudul și sud-estul țării. Fenomenul de secetă din acest an este mai puternic decât în anul 1946. Argumentele sunt simple: cantitatea de precipitații din septembrie 1945 până în august 1946 a fost mai mare decât cantitatea de precipitații căzute din septembrie 2006 până în august 2007. Iarnă fără zăpadă În ceea ce privește temperaturile așteptate pentru lunile de iarnă, oficialul ANM a precizat că „vom avea o iarnă destul de blândă", cu temperaturi de 0-6 grade, izolat minus 2 și 0 grade în funcție de zone, în luna decembrie, și fără zăpadă. Cu privire la prognoza meteo-rologică pe termen scurt și mediu, oficialul ANM a explicat că, începând de marți, vremea se va răci, înregistrându-se temperaturi sub 35 de grade. Această temperatură care este aproape de normal va dura până pe 12 august. Ulterior acestei date, potrivit informațiilor Centrului European de prognoză din Anglia, temperaturile vor fi mai ridicate decât normele climatologice, mai ales pentru partea de sud, sud-est și sudul Moldovei.