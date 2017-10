Subvenţiile pentru termoficare vor fi acordate şi iarna aceasta

Subvențiile pentru termoficare vor fi acordate și iarna aceasta

Ştire online publicată Vineri, 20 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Emil Boc a anunțat, ieri, că subvențiile pentru termoficare vor fi acordate mai departe și în acest an. Noua strategie privind acordarea subvenției va fi aplicată din aprilie 2011. „Subvențiile pentru termoficare vor merge mai departe. Anul acesta, la fel ca anul anterior, va fi, pe de-o parte, o subvenție pe care o primesc primăriile la combustibil, până la 45%, și, de asemenea, populația primește subvenția în funcție de venituri pentru căldură. Cele două forme de subvenție merg. Ceea ce am cerut Guvernului și colegilor mei care se ocupă de echipa interministerială este să pregătească strategia astfel încât subvenția pe viitor să fie acordată numai celor care au nevoia socială a fi susținuți de la stat și a nu mai fi plătită nediferențiat, așa cum s-a practicat în ultimii zece ani, în sensul în care, atunci când ai o subvenție pentru combustibil, ea se dă și celor care au venituri mari și beneficiază și cei care au venituri mari și care au venituri mici. În toamna acestui an, se va merge încă pe această formulă, întrucât primăriile trebuie să aibă resurse să achiziționeze din timp combustibilul”, a afirmat premierul.