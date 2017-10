Subvenţia de la bugetul local, pentru încălzirea locuinţei, numai pe baza formularului tipizat

2

Pe surse

Pe surse aflam ca taxa de habitat nu e taxa. Mazare a promis ca taxele nu se majoreaza in 2013.Daca taxa de habitat nu e taxa,inseamna ca taxa de habitat se poate majora.Pe surse,am aflat ca persoanele fizice cu datorii la SPIT,vor fi executate.Mama lor de rau platnici ! Tot pe surse aflam ca municipiul Constanta este unul dintre cele mai indatorate orase din tara(municipiu resedinta de baron -al doilea oras cu datorii).Spre deosebire de persoanele fizice,Mazare are voie sa se indatoreze.In timp ce la nivel national Romania este obligata sa-si reduca deficitul bugetar,la nivel local,lucrurile evolueaza exact pe dos.Mazare cheltuieste banii comunitatii asa cum il taie capul.In plus,unchiul Dragnea i-a promis un cadou venit la oferta odata cu descentralizarea: taxele pentru persoanele fizice se pot mari suplimentar peste limita de 20%. Ecce Homo ! Umblam la portofelul celor ce muncesc ! S-a dat liber la dezmat pe bani publici.Banii publici se pot cheltui pentru fidelizarea poporului pesedist.Toti politrucii vorbesc despre o dezvoltare durabila.Aiurea ! Baronul pesedist a luat banii de la reabilitarea termica a locuintelor(dezvoltare durabila) ca sa-si fidelizeze poporul votac si campaniile electorale (am dat numai un exemplu-vezi maidanezii 'bugetati") Campaniile electorale pesediste sunt finantate indirect din portofelul meu.Pana cand ? Pana in ziua cand sacul bugetului local se va sparge.Toate au un sfarsit. Baronul Mazare ori este iresponsabil,ori crede ca cineva va pompa bani in buzunarul votacilor la nesfarsit.Stati la distanta de Mazare.Mai devreme sau mai tarziu el va da socoteala.Mazare nu-si da seama ca freza lui este doar tinta vie in poligonul de trageri al pesedeului. Nu-l va apara nimeni(vezi cazul Nastase,Becali,etc.).La puscarie si la veceu mergi singur.Nu vine nimeni cu tine.