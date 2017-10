Sub teroarea HIV-SIDA! "Cele mai multe cazuri de infectare, pe cale sexuală"

Dintre aceste cazuri, nicio infecție nu este raportată ca fiind în urma consumului de droguri. Constanța este, la fel ca în ultimii ani, pe locul doi la nivel național, după cazurile noi de infecție cu HIV identificate, după București, care a raportat 240 de persoane nou infectate. În județul Tulcea, s-au înregistrat 11 infecții nou descoperite.27% dintre infecțiile cu HIV nou diagnosticate în Dobrogea au fost descoperite în centrele de consiliere și testare voluntară Baylor din Constanța și Tulcea. Dintre cele aproximativ 6.500 de persoane testate anul trecut, 14 au avut rezultate reactive la HIV (8 în Constanța și 6 în Tulcea).Fundația Baylor „Marea Neagră” oferă, de zece ani, testare gratuită pentru HIV și hepatitele virale B și C, în trei centre din Constanța și Tulcea, precum și consiliere psihologică, suportul asistenților sociali, dar și servicii medicale gratuite.„Documentul CNLAS arată că în România trăiesc 18.000 de persoane infectate HIV, dintre care 14.349 diagnosticați, 12.196 dintre aceștia fiind în evidență activă. Majoritatea pacienților sunt adulți cu vârste de peste 20 de ani. Din 1985 până în 2016, în țara noastră au fost înregistrate 22.095 de cazuri de HIV-SIDA. În 2016, au fost diagnosticate 654 de cazuri noi, dintre care 368 cu HIV și 286 cu SIDA (de unde rezultă că diagnosticarea are loc tardiv, iar pacienții beneficiază târziu de tratament și de asistență medicală; de aici reiese necesitatea unei diagnosticări mai eficiente), iar 189 de persoane au decedat din cauza infecției cu virusul imuno-deficienței dobândite”, au declarat reprezentanții Fundației Baylor „Marea Neagră”.Îngrijorător este faptul că rata de transmitere a virusului, la partenerii neinfectați, este de 10%, semn că mulți dintre pacienții HIV-pozitiv au nivel viral detectabil și transmit virusul partenerilor lor sexuali. Este necesară susținerea pacienților, rolul consilierii psihologice fiind extrem de important, mai ales în aderența la tratament a pacienților. „Administrarea corectă a terapiei antivirale face ca nivelul viral al pacientului să fie nedetectabil și, drept urmare, virusul se transmite la partenerul neinfectat mult mai greu. Așadar, rolul serviciilor psihosociale în tratamentul pacientului infectat cu HIV este deosebit de important, nu numai pentru beneficiar, ci și pentru comunitate”, adaugă reprezentanții fundației.La acest moment, 10.994 dintre persoanele infectate cu HIV din țara noastră sunt inițiate pe terapia antivirală, însă numai 6.811 (62%) au nivel viral nedetectabil, de unde rezultă că aproape jumătate iau terapia fără a avea rezultatul așteptat. De asemenea, 640 de persoane au primit tratament antiviral ca profilaxie-post expunere la virus însă nu se dau detalii referitoare la situațiile de risc care au dus la instituirea acestui tratament (raportul nu specifică dacă este vorba despre expunere profesională sau sexuală, aspect care ar putea da indicii pentru îmbunătățirile de care sistemul are nevoie).„Principala cale de transmitere a virusului este cea heterosexuală (sexul între bărbați și femei), însă, de-a lungul timpului, România s-a încadrat în trendul european, în sensul că a crescut numărul de persoane seropozitive în categoria bărbaților care fac sex cu bărbați. Principala coinfecție a persoanelor seropozitive este cea cu virus hepatitic C (82%), fiind urmată, procentual, de TBC, sifilis și virus hepatitic B. Până în 2016, s-au născut 230 de copii din părinți purtători de HIV, iar din 138.089 de gravide testate, 152 au avut rezultate pozitive la virusul imunodeficienței dobândite”, detaliază specialiștii Baylor.