Studenţii, voluntari pe timp de pandemie. Vor avea curajul să ajute şi medicii din spitale?

La finele săptămânii trecute, am avut curiozitatea de a vedea cum decurge o zi din viaţa acestor tineri, care au preferat ca în timpul lor liber să-şi ajute semenii, participând la realizarea acestor anchete. Zis şi făcut! Imediat ce ajungi în campusul B din cadrul Universităţii „Ovidius”, în două săli dispuse la parterul instituţiei sunt la „muncă” studenţii. Unii dintre ei, de fapt, cei mai mulți, sunt, aşa cum era de aşteptat, studenţi la Facultatea de Medicină, dar au luat atitudine în faţa acestei solicitări şi tineri din cadrul altor facultăţi. Cu toţii sunt înarmaţi cu pixuri, caiete, coli albe, cu tot ce le trebuie şi sunt aşezaţi în faţa computerelor, cu păstrarea distanţei regulamentare pe timp de pandemie. Lucrează…În ambele săli este o linişte deplină, pentru ca fiecare voluntar să se poată concentra la ceea ce are de făcut. Deocamdată, ei doar introduc în sistem datele bolnavilor, dar în scurt timp vor fi solicitaţi să şi sune bolnavii, iar această muncă este, fără doar şi poate, una deosebită, fiindcă, se realizează o conexiune specială cu oamenii. În plus, în momentul în care vor fi sunaţi, această legătură va fi şi mai specială, pentru că ei vor fi ascultaţi şi, de ce nu, de multe ori, vor fi ajutaţi să depăşească momente dificile din viaţa lor.











Cum spuneam, sălile sunt pline de tineri dornici să ajute, iar Andreea Lazăr este unul dintre ei. Actualmente, masterandă în anul I, la Facultatea de Teologie, şi chiar dacă această muncă nu este remunerată, ea a preferat să îşi rupă din timpul în care ar fi putut face altceva, pentru a ajuta. „Am venit aici pentru a ajuta, dar şi pentru a căpăta experienţă. Mă consider o persoană meticuloasă, răbdătoare, calităţi de care este nevoie aici. Bineînţeles, am fost ajutată de angajaţii DSP pentru a introduce corect datele pacienţilor”, ne-a mărturisit tânăra. La rândul său, Maria Francesca Şuţă, studentă în anul IV la Medicină ne-a declarat că acesta este un moment în care chiar trebuie să ne sprijinim unii pe ceilalţi. „Pentru mine, personal, este important, pentru că facem ceva util, pentru ceilalţi”, a adăugat ea. Ca cele două studente, aşa simt şi ceilalţi colegi, care spun că experienţa lor în cadrul voluntariatului la DSPJ este una plină de satisfacţii, motiv pentru care le urăm mult succes!





Rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu a precizat că lista voluntarilor este în continuare deschisă și că a pornit demersul, inițial, cu studenți de la Medicină, dar a extins acțiunea și către alte facultăți, pentru acele activități care nu au specific medical, precum introducerea de date în sistem sau procesare computerizată. „Universitatea este un membru important al comunităţii şi ni s-a părut normal să răspundă prompt, atunci când astfel de situaţii o impun. Desigur, studenţii voluntari nu sunt scutiţi de cursuri. Ei îşi fac programul în raport cu acestea, astfel încât să nu-şi prejudicieze pregătirea zilnică. Acolo unde se impune şi dacă va fi cazul, vor fi sprijiniţi să refacă eventualele absenţe”, a declarat el, pentru „Cuget Liber”.