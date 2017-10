Strigătul de ajutor al unei fetiţe de doi ani cu hipoacuzie profundă

Strigătul de ajutor al unei fetițe de doi ani cu hipoacuzie profundă

O fetiță de doi anișori are nevoie de ajutor pentru a auzi glasul mamei ei. Micuța Andreea Deacu a fost diagnosticată, înainte să împli-nească vârsta de un an, cu hipoacuzie neurosenzorială bilateral profundă. Vestea a venit ca un șoc pentru părinți, pentru că și fata cea mare, Simona, acum în vârstă de 17 ani, a fost diagnosticată, destul de târziu pentru a se mai putea interveni, cu aceeași afecțiune. „La Simona a fost pusă pe seama unei căzături, dar, spre surprinderea noastră, și cea mică are aceeași boală”, ne-a spus Luminița Deacu, mama celor două fete. Condiția fetiței se poate ameliora simțitor prin implantarea, de la o vârstă fragedă, a unui dispozitiv auditiv. Părinții s-au adresat specialiștilor, iar copilul a fost trecut pe lista beneficiarilor pentru o intervenție chirurgicală gratuită. Deși a trecut deja un an de la descoperirea diagnosticului, operația nu a avut loc, din cauza lipsei unui anestezist specializat pentru copii. „De aceea am hotărât, ca părinți, să nu mai depindem de o listă de așteptare, trecerea timpului fiind în defavoarea copilului”, a mai spus mămica. La Spitalul de Copii „Marie Curie” din București va sosi, pe 2 noiembrie, un medic german, specializat în efectuarea de astfel de intervenții chirurgicale. Singurul impediment care stă în calea sănătății micuței este cel de ordin financiar. Părinții au nevoie de aproape 23.000 de euro, numai pentru achiziționarea dispozitivului auditiv. „Nu mai spunem de costul intervenției chirurgicale, de consultațiile la care va trebui să meargă din lună în lună, timp de un an, pentru reglarea aparatului. Pentru acestea, ne-om descurca noi”, ne-a spus, oftând, mama îndurerată. Cei care doresc să o ajute pe Andreea, pot face donații în conturile RO60 MILB 000 000 000 1182 341, pentru lei și RO43 MILB 000 000 000 11822 356, pentru euro. Mai multe detalii puteți găsi pe pagina web www.salveazaoviata.com.