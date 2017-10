Street Food Festival Constanţa, între 4 şi 7 mai, în Piaţa Ovidiu

Street Food Festival Constanța, între 4 și 7 mai, în Piața Ovidiu

Bucharest Street Food Festival, primul eveniment dedicat exclusiv conceptului de street-food, se mută și în Constanța.Între 4 și 7 mai, bucătarii aprind cuptoarele chiar în inima orașului - în Piața Ovidiu. Peste 20 de comercianți, din București și din întreaga țară, vor întregi peisajul gastronomic al festivalului cu burgeri, hot-dogs, sandwiches, tacos, burritos, paste, grills și barbeques, clătite, înghețată și multe altele, toate unite sub umbrela conceptului de street-food.Pentru combinația ideală, același concept se aplică și băuturilor. Vizitatorii vor degusta în cadrul festivalului, prosecco, cafea și bere artizanale, vinuri alese și multe altele.Iar pentru a completa experiența, patru dintre cele mai cool trupe ale momentului, care vor urca pe scena festivalului. Joi, pe 4 mai, va cânta Helen, vineri, pe 5 mai, Vama, apoi, sâmbătă, Golan, iar duminică vor presta cei de la Roa.Intrarea la Street Food Festival Constanța este liberă.Pentru cei care nu mai au răbdare până pe 4 mai, câteva dintre van-urile participante la First Escape vor pregăti tot felul de bunătăți în parcarea de la City Park Mall Constanța, pe 2 și 3 mai.Line-up-ul include participanți din toată țara, printre care Arrosticini, Betty Ice, Big John, Birria, Burger Van, Camionetta, Camionul cu Înghețată, Caru Cu Cafea, Crepes Charmees, Delicii Pe Roti, Elemózsia Food Truck, Gourmet Street Food, Jernoiu BBQ, La Finca Alioli Van, Meat Busters, Moritz Eis Romania, Nori Yakitori, Republika Pleskavica, Rolls, Switchmorn, Say Cheese! by Carrefour, Za German – WurstWagen.