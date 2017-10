Strategie pentru prevenirea afecţiunilor ficatului

Strategie pentru prevenirea afecțiunilor ficatului

Ştire online publicată Marţi, 02 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății a încheiat un protocol de parteneriat cu Asociația Sano-Help, care are ca scop elaborarea unei strategii pentru prevenirea afecțiunilor ficatului. „Prin acest protocol vrem să demarăm un program integrat de combatere a afecțiunilor ficatului și a hepatitei, urmând să elaborăm o strategie care să aibă în vedere informarea, educarea cetățenilor, creșterea ratei de diagnosticare, precum și alocarea fondurilor necesare tratamentului", a declarat ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu. Demnitarul a mai precizat că, în România, în ultimii ani nu s-a făcut o gestionare precisă a banilor din cauza lipsei instrumentelor informatice și informaționale. Organizația Mondială a Sănătății estimează că peste 580 de milioane de persoane din întreaga lume au hepatita B sau C. Conform specialiștilor, în România, peste un milion de persoane suferă de hepatită.