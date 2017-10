Strategia privind transfuziile sanguine din nouă ţări, coordonată din sărăcia de la Constanţa

Strategia privind transfuziile sanguine din nouă țări, coordonată din sărăcia de la Constanța

Reprezentanții Ministerului Sănătății intenționează să înființeze, la Constanța, un Centru Regional de Dezvoltare în domeniul Transfuziilor Sanguine. Rolul instituției va fi realizarea de proiecte pentru îmbunătățirea strategiei din sectorul donării de sânge, de la nivelul celor nouă țări cuprinse în Rețeaua de Sănătate din Europa de Sud- Est. Rețeaua de Sănătate din Europa de Sud-Est a fost creată în 2001, în scopul modernizării și consolidării sistemelor și serviciilor de sănătate de la nivelul celor nouă state membre, respectiv Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Moldova, Muntenegru, Serbia, Fosta Republică Macedonia și România. Din 2005, segmentul privind asigurarea securității transfuziilor sanguine este coordonat de dr. Alina Dobrotă, șefa Centrului de Transfuzii Sanguine Constanța. „Avem experiența necesară și capacitatea profesională pentru a realiza Centrul Regional de Dezvoltare în domeniul Transfuziilor Sanguine. Noi am trimis proiectul la Ministerul Sănătății, care l-a aprobat și l-a propus în cadrul celei de-a 21-a reuniuni a Rețelei de Sănătate din Europa de Sud-Est”, ne-a declarat dr. Dobrotă. Reprezentanții statelor membre au fost de acord, astfel că, potrivit medicului constănțean, realizarea viitorului centru mai este doar o chestiune de timp și finanțe. „Conform proiectului, ministerul român va finanța organizarea centrului, respectiv asigurarea locației, dotării și personalului, urmând ca funcționarea să fie suportată din fondurile de la Organizația Mondială a Sănătății, Consiliul Europei și alte sponsorizări”, a specificat dr. Alina Dobrotă. Proiect demarat, probabil, în 2010 Planurile sunt mărețe, dar rămâne de văzut cât de repede vor fi puse în aplicare, în condițiile în care autoritățile române nu sunt condiționate de vreo limită temporală pentru realizarea centrului. Viitoarea instituție este prevăzută să funcționeze, conform proiectului actual, în cadrul Centrului de Transfuzii Sanguine Constanța, dar trebuie făcute îmbunătățiri. Pe de o parte, este nevoie de un spațiu mai mare, de dotări care în prezent nu există și, bineînțeles, de personal. „Cel mai probabil, pregătirile pentru realizarea Centrului Regional de Dezvoltare vor începe în 2010, căci pentru anul în curs nu au fost cuprinse sume în bugetul ministerului în acest scop. Sperăm să avem suportul ministerului și al autorităților locale pentru crearea condițiilor pentru a corespunde așteptărilor”, a adăugat medicul constănțean. Printre proiectele aflate în lucru în prezent, care vor fi promovate și de viitorul centru, se numără instruirea unor formatori care să susțină donarea de sânge neremunerată și monitorizarea reacțiilor care pot apărea în urma donării sau primirii de sânge. Banii vor fi epuizați în septembrie Înființarea viitoarei instituții nu va rezolva problemele cu care se confruntă în prezent centrul constănțean. „Mai avem bani pentru salarii și alte cheltuieli până în septembrie, după care nu știm ce vom face. Sporuri vor mai primi asistentele până în august. Am modificat deja contractele pentru prestări servicii, la niște tarife mai mici și fără să achităm penalități dacă întârziem cu plata. Institutul de Transfuzii Sanguine, față de care suntem subordonați, a trimis o adresă Ministerului Sănătății, dar s-a răspuns să ne descurcăm cum putem”, a spus șefa centrului constănțean. În aceste condiții, activitatea la Centrul de Transfuzii se desfășoară cu greutăți: aparatura din laboratorul de maladii transmisibile s-a defectat la începutul săptămânii, fiind reparată după o zi, asistentele muncesc dublu - sunt doar 14 asistente, dintre care 5 sunt plecate în concediu de odihnă, iar investiții în aparatură nu s-au mai făcut dinainte de 2001. „Singurele echipamente noi au fost primite prin program PHARE în 2007, niște frigidere și un microbuz. Am mai avea nevoie însă de o mașină, pentru deplasările prin județ”, a afirmat dr. Dobrotă, în condițiile în care donatori de sânge există și în mediul rural. Lunar, centrul constănțean înregistrează aproximativ 1.100 de donatori.