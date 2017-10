STOP transformării staţiunii Mamaia în cartier de blocuri

2

turismul romanesc...

Pacat de potentialul acestei tari ptr ca este condusa de incompetenti,corupti si prosti. Chestia asta cu STOP transformarii statiunii Mamaia este prea tarziu,De la primul bloc trebuia tras semnalul de alarma. Nu stiu cum o sa rezolve domn ministru problema,dar Romania este o destinatie turistica scumpa daca comparam raportul pret- calitate. O vacanta in Maramures este mai scumpa decat una in Austria sau Italia. Totul ni se trage din cauza infrastructurii precare si a coruptiei din sistem.Ex. hai sa comparam A2 care face legatura dintre OTP si C-ta , cu Jadranska magistrala din Croatia, construita pe timpul lui Tito. Alt motiv ptr care sunt pesimist in privinta turismului romanesc este actualul ministru.Nu judec oamenii dupa vorbe ci dupa fapte.In CV-ul dl.Dobre scrie ca a fost manager la firma familiei domniei sale.Totul este OK pana calci in piata Tomis 2,parte din afacerea familiei. O piata pustie unde bate vantul.mai sunt 2-3 precupețe mai vechi in rest este pustiu.Oare asa o sa arate si turismul romanesc sub conducerea domnului Dobre?Asa cum lumea prefera sa-si faca cumparaturile in alte piete sau in marile magazine,ptr ca in Tomis 2 este scump si prost si nu prea gasesti nimic,la fel si romanii o sa prefere in continuare alte destinatii in detrimentul Romaniei. PS.1.In CV-ul domniei sale scrie ca a studiat la Strassbourg.Oare Strassbourg-ul arata murdar ,cu strazile facute praf, cu masini parcate pe trotuare precum " marele oras turistic Constanta"? 2.Sa nu aud șmecheria ca Tomis 2 nu mai este al fam.Dobre si ca a vândut-o asa cum afirma al batran ,ptr ca nu va cred.Tot ei controleaza Tomis 2 ,prin intermediari.