Stimulente pentru părinții care se întorc la muncă

Guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care se acordă părinților aflați în concediu de creștere a copilului un stimulent de 1.500 de lei, dacă aceștia aleg să se întoarcă la muncă până la împlinirea vârstei de șase luni a copilului. „Aceasta este o măsură activă, care încurajează întoarcerea la muncă, de asemenea, contribuie la creșterea veniturilor părinților, scade riscul deprofesionalizării și asigură o forță de muncă necesară, în momentul de față, la nivelul angajatorului. Practic, noile prevederi incluse în acest proiect sunt următoarele: se acordă un stimulent de 1.500 de lei, în locul stimulentului de 650 de lei, dacă părinții aleg să se întoarcă la muncă mai devreme de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, (n.n. respectiv 1 an în cazul copilului cu handicap), stimulent care se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități; se menține stimulentul de 650 de lei pentru părinții care revin în activitate până la împlinirea vârstei de 2 ani de către copil. De asemenea, același stimulent va fi plătit părinților care revin în activitate după împlinirea de către copil a vârstei de șase luni (n.n. până la doi ani) sau, în cazul copilului cu dizabilități, de la un an până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani. Această ordonanță mai aduce și un stimulent de inserție de 650 de lei pentru părinții care se întorc la lucru în perioada în care sunt îndreptățiți să beneficieze de concediul pentru creșterea copilului cu dizabilități, cu vârstă cuprinsă între 3 și 7 ani. Alte prevederi din această ordonanță de urgență țin de faptul că se ia în calcul și perioada în care părinții au fost în șomaj tehnic la calculul perioadei pentru stabilirea indemnizației pentru creșterea copilului. De asemenea că, odată ce părintele s-a întors la muncă mai devreme de împlinirea vârstei de șase luni a copilului, dar nu din vina lui își pierde locul de muncă, și în intervalul de doi ani își regăsește un alt loc de muncă, atunci poate să beneficieze de acest stimul de inserție. În concluzie, aceasta este o primă măsură dintr-un set de măsuri active pe care guvernul le are în vedere, pentru a crește gradul de ocupare, pentru a stimula viața activă, pentru a încuraja munca și pentru a încerca să direcționăm oamenii din România care, în momentul de față, se află în situații de relație directă cu statul, de dependență de stat - cum ar fi plata șomajului, plata ajutorului social - să se întoarcă spre muncă și, în felul acesta, să treacă și la un nivel superior de venituri și, în același timp, veniturile statului să aibă de câștigat”, a declarat ministrul muncii, Raluca Țurcan.