Statul ajută cu bani firmele care angajează şomeri în vârstă

Statul ajută cu bani firmele care angajează șomeri în vârstă

Firmele care sunt dispuse să angajeze șomeri mai în vârstă sunt ajutate financiar de stat timp de un an de zile. Singura condiție pe care trebuie să o îndeplinească este să păstreze locul de muncă cel puțin un an și jumătate.Astfel, angajatorii pot primi lunar, timp de un an, o sumă egală cu valoarea in-dicatorului social de referință, care este în prezent 500 de lei, dacă încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani sau șomeri părinți unici susținători ai familiilor mono-parentale. „De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă șomeri care, în termen de cinci ani de la data angajării, îndeplinesc condițiile de acordare a pensiei, beneficiază lunar pe perioada an-gajării, de o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referință în vigoare”, au explicat reprezentanții Agenției Jude-țene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța.Pentru a beneficia de aceste subvenții acordate din bugetul asigurărilor pentru șomaj este necesar ca șomerii încadrați să fie înregistrați în baza de date a ANOFM și ca raporturile de muncă să fie menținute cel puțin 18 ani.În primele opt luni ale anului 2015, ca urmare a măsurilor prevăzute în Programul de Ocupare a Forței de Muncă al Agenției naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, au fost încadrate, prin acordarea de subvenții angajatorilor, 8.812 persoane de peste 45 de ani și 142 de persoane care mai au cinci până la îndeplinirea condițiilor de pensionare. Prin aplicarea instrumentelor de mediere a muncii oferite de ANOFM, până la sfârșitul lunii august au fost ocupate 77.336 de persoane peste 45 de ani și 21.554 de persoane peste 55 de ani.Bani și pentru angajații tineriLa rândul lor, companiile care angajează tineri care nu au împlinit încă 24 de ani pot primi, de la stat, câte 200 de euro și 500 de lei pe lună, pentru fiecare salariat, timp de un an. Măsura face parte din programul „Garanția pentru tineret” și va fi finanțat cu 470 de milioane de euro din bugetul UE 2014 - 2020. În total, vor beneficia de acest program peste 441.000 de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.„Întregul program este construit în trei trepte: consiliere, înregistrare și angajare, și presupune sprijin financiar și îndrumare competentă pentru fiecare din cele trei etape, plecând de la finanțarea uceniciei și a stagiilor pentru viitorii angajați, mergând la finanțarea prin prime de mobilitate și prime de instalare, dar și subvenții acordate angajatorului. De asemenea, sunt alocate fonduri pentru dezvoltarea de start-up-uri prin pachete integrate până la 30.000 de euro pe persoană”, a explicat ministrul Muncii, Rovana Plumb.Programul mai prevede ca angajatorul care menține locul de muncă mai mult de 18 luni să fie scutit de plata contribuției la șomaj pentru 24 de luni. În ceea ce privește cursurile de ucenicie, angajatorii vor primi lunar 250 euro și 300 lei pentru o perioadă de 1 - 3 ani, iar pentru stadii de specializare, vor primi 300 de euro și 750 de lei.