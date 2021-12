Staţiunile din Harghita şi Covasna, alternative la aglomeraţia de pe Valea Prahovei

În ultimii ani, judeţele Harghita şi Covasna au început să atragă tot mai mulţi turişti, datorită peisajelor de vis şi a staţiunilor care s-au dezvoltat cu fonduri proprii şi europene. Pentru 150 de kilometri în plus, cât am face până la Azuga, şi orele pierdute în trafic pe Valea Prahovei, merită cu prisosinţă să alegi staţiunile din Transilvania, pentru că vei avea parte de surprize frumoase şi de peisaje care te vor lăsa cu gura căscată. Dacă ai de gând să dai Valea Prahovei pe staţiunile din Harghita şi Covsna trebuie să ştii că ai o bogată salbă de staţiuni de unde să alegi. Harghita este recunoscută ca „pol al frigului”, aşadar, cu siguranţă zăpada nu va lipsi de la a completa peisajul de basm. Harghita şi Covsna au la un loc 13 pârtii de schi, cu grade de dificultate diferite. Cea mai cunoscută staţiune este Harghita Băi, amplasată la 1.350 de metri în Munţii Harghita, la 21 km de Miercurea Ciuc şi are şapte pârtii de schi. Cazarea la un hotel de trei stele costă în jur de 250 lei pe noapte camera dublă, fără mic dejun. Tarifele la schi variază cu prețuri cuprinse între 55 lei pentru două ore, adulţi, şi 40 de lei pentru copii. Există şi bilete pentru toată ziua, respectiv 90 de lei pentru adulţi şi 65 de lei pentru copii. Dar există posibilitatea de a achiziţiona şi tichete pentru două sau cinci zile. Dacă nu aveţi echipament adecvat se poate închiria pentru 55 de lei pentru o zi sau 25 de lei pentru o oră, iar pentru clăpari mai scoateţi încă 25 de lei din buzunar.O altă staţiune de vis este Harghita Mădăraş, situată la 1.801 metri altitudine. Se află la doar 36 de km de Odorheiu Secuiesc şi are cinci pârtii pe care se poate schia. Acestea sunt deservite de trei instalaţii de teleschi. Sezonul de schi începe aici în decembrie şi poate ţine până la mijlocul lunii aprilie. Iarna, când temperaturile scad adesea sub 20 de grade, urcarea în staţiune se face cu maşina echipată cu cauciucuri de iarnă şi cu lanţuri antiderapante, valabile şi pentru maşinile 4X4. Trebuie să mai ştiţi că se urcă spre staţiunea Mădăraş până în ora 14.00, iar după această oră doar se coboară, pentru a se evita derapările şi accidentele. Pe lângă schi, turiştii se mai pot da cu snowmobilul. O oră costă 240 de lei, preţ care include şi un ghid să te ducă în siguranţă pe trasee de el ştiute. O altă experienţă care merită trăită sunt turele cu sania trasă de husky. Pentru începători distanţa traseului este de patru kilometri care se poate parcurge în sanie sau stând în picioare. Preţul este de 20 de euro de persoană, dar grupul trebuie să fie de minimum cinci persoane. O altă atracţie sunt plimbările cu sania trasă de cai care vă transpun într-o lume apusă, unde clinchetul zurgălăilor străbate pădurea îmbrăcată în mantia albă de zăpadă. Plimbarea durează o oră, iar preţul este de 100 de lei pentru şase persoane. La Topliţa şi Lunca de Sus au fost amenajate piste de bob, unde pasionaţii de adrenalină pot face curse pentru 20 de lei. De ce merită să petreci o vacanţă în Ţinutul Secuiesc, cum mai este recunoscută zona delimitată de cele două judeţe? Şi pentru bucătăria tradiţională, care înseamnă nu numai guiaş sau kurtos kalacs. Pe lângă restaurante, pizzerii, fast food-uri sunt şi câteva puncte gastronomice unde puteţi face cunoştinţă cu gastronomia secuiască.