Start cu stângul în programul de evaluare a stării de sănătate

Programul de evaluare a stării de sănătate a populației a început cu stângul. Pacienții urmează să primească taloanele prin care sunt invitați la analize abia de astăzi, deși programul a început oficial de trei zile. De cealaltă parte, medicii de familie sunt bulversați. Un lucru este sigur - va mai dura ceva timp până când primii pacienți își vor face analizele. În această lună, vor primi taloane românii născuți în iulie, ceea ce înseamnă, potrivit Poștei Române, că 1,9 milioane de persoane din toată țara vor fi invitate la analize. Trimiterile vor fi înmânate fie destinatarului, fie membrilor familiei care locuiesc la aceeași adresă. Persoanele care nu vor fi găsite acasă de către factorul poștal vor primi un singur aviz de înștiințare pentru a-și ridica personal talonul de la sediul oficiului poștal. Plicurile nepredate vor fi returnate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Își aduc calculatorul de acasă De cealaltă parte, medicii de familie sunt puțin dezamăgiți. Calculatoarele pe care le-a promis Ministerul Sănătății se pare că le vor primi abia la finele lunii august. Asta în cel mai fericit caz, evident. Până atunci, oamenii în halate albe trebuie să-și aducă propriile calculatoare sau să se încurce în hârtii. Ministerul Sănătății a pus la dispoziție pe site-ul propriu aplicația necesară derulării acestui program. De asemenea, Autoritatea de Sănătate Publică așteaptă ca medicii de familie să se prezinte pentru a le pune la dispoziție această aplicație informatică. Mulți medici nu știu, însă, acest lucru. Mai mult de-atât, sunt sceptici când vine vorba de eficiența programului de evaluare a stării de sănătate a populației. Dr. Margareta Barbu, medic de familie în Mangalia, e de părere că primii pacienți se vor prezenta la control abia după 20 iulie. „În plus, cred că foarte multe taloane nu vor ajunge la destinație. Programul nu se va derula așa cum trebuie pentru că mulți pacienți nu se vor prezenta. În plus, sunt multe persoane care până acum oricum făceau analizele. Este vorba mai ales de bătrâni, care sunt luați în evidență. Așteptăm să vedem cum va decurge. Până la urmă, noi suntem plătiți pentru asta și ne vom face treaba așa cum trebuie“, a declarat dr. Barbu. Ore suplimentare pentru medici În contractul încheiat de Casa de Asigurări de Sănătate se precizează că medicii de familie vor trebuie să stea la cabinet 13 ore în plus pe săp-tămână, pentru derularea activităților din cadrul acestui program. Unii medici spun că acest lucru le va îngreuna activitatea. Dr. Cristina Ipate, medic de familie în Constanța, ne-a declarat că împarte cabinetul cu un alt medic, ceea ce înseamnă că orele pe care le va sta în plus pentru derularea acestui program se vor suprapune cu orarul colegului. „Trebuia să fie găsită o altfel de soluție. Când să venim, sâmbăta?! Nu am primit nici calculatoarele promise. Eu voi fi nevoită să-l aduc de acasă. În plus, până acum, niciun pacient nu a primit talonul. Logic era ca medicii să fie instruiți din iunie, oamenii să primească taloanele, așa încât programul să înceapă concret la 1 iulie“, a declarat dr. Cristina Ipate. Medicii sunt sceptici și când vine vorba de banii pe care urmează să-i primească în cadrul acestui program, adică 15 lei pentru consultarea fiecărui pacient. Dr. Leila Memet ne-a declarat: „Măcar de-am primi banii ăștia…Am mai primit noi promisiuni. Oricum, rămâne de văzut când va începe programul. Au am anunțat pacienții de câteva luni. Să vedem când vor primi taloanele”, a declarat dr. Memet. Medicii sunt de părere că programul nu se va derula conform graficului anunțat. Dr. Valeria Șincan, medic de familie în Băneasa, ne-a declarat: „Dacă vine la mine un pacient, eu îi dau bilet de trimitere. Vine apoi cu analizele și dacă îi descopăr vreo afecțiune îi dau să facă alte investigații. Asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de un pacient luni de zile”. Românii nu sunt obligați să participe la programul de evaluare a sănătății. Cu toate acestea, în cazul în care ulterior vor afla că suferă de boli cronice care ar fi putut fi depistate de analizele incluse în program, vor fi nevoiți să plătească tratamentul.Programul de evaluare a stării de sănătate a populației a început cu stângul. Pacienții urmează să primească taloanele prin care sunt invitați la analize abia de astăzi, deși programul a început oficial de trei zile. De cealaltă parte, medicii de familie sunt bulversați. Un lucru este sigur - va mai dura ceva timp până când primii pacienți își vor face analizele. În această lună, vor primi taloane românii născuți în iulie, ceea ce înseamnă, potrivit Poștei Române, că 1,9 milioane de persoane din toată țara vor fi invitate la analize. Trimiterile vor fi înmânate fie destinatarului, fie membrilor familiei care locuiesc la aceeași adresă. Persoanele care nu vor fi găsite acasă de către factorul poștal vor primi un singur aviz de înștiințare pentru a-și ridica personal talonul de la sediul oficiului poștal. Plicurile nepredate vor fi returnate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Își aduc calculatorul de acasă De cealaltă parte, medicii de familie sunt puțin dezamăgiți. Calculatoarele pe care le-a promis Ministerul Sănătății se pare că le vor primi abia la finele lunii august. Asta în cel mai fericit caz, evident. Până atunci, oamenii în halate albe trebuie să-și aducă propriile calculatoare sau să se încurce în hârtii. Ministerul Sănătății a pus la dispoziție pe site-ul propriu aplicația necesară derulării acestui program. De asemenea, Autoritatea de Sănătate Publică așteaptă ca medicii de familie să se prezinte pentru a le pune la dispoziție această aplicație informatică. Mulți medici nu știu, însă, acest lucru. Mai mult de-atât, sunt sceptici când vine vorba de eficiența programului de evaluare a stării de sănătate a populației. Dr. Margareta Barbu, medic de familie în Mangalia, e de părere că primii pacienți se vor prezenta la control abia după 20 iulie. „În plus, cred că foarte multe taloane nu vor ajunge la destinație. Programul nu se va derula așa cum trebuie pentru că mulți pacienți nu se vor prezenta. În plus, sunt multe persoane care până acum oricum făceau analizele. Este vorba mai ales de bătrâni, care sunt luați în evidență. Așteptăm să vedem cum va decurge. Până la urmă, noi suntem plătiți pentru asta și ne vom face treaba așa cum trebuie“, a declarat dr. Barbu. Ore suplimentare pentru medici În contractul încheiat de Casa de Asigurări de Sănătate se precizează că medicii de familie vor trebuie să stea la cabinet 13 ore în plus pe săp-tămână, pentru derularea activităților din cadrul acestui program. Unii medici spun că acest lucru le va îngreuna activitatea. Dr. Cristina Ipate, medic de familie în Constanța, ne-a declarat că împarte cabinetul cu un alt medic, ceea ce înseamnă că orele pe care le va sta în plus pentru derularea acestui program se vor suprapune cu orarul colegului. „Trebuia să fie găsită o altfel de soluție. Când să venim, sâmbăta?! Nu am primit nici calculatoarele promise. Eu voi fi nevoită să-l aduc de acasă. În plus, până acum, niciun pacient nu a primit talonul. Logic era ca medicii să fie instruiți din iunie, oamenii să primească taloanele, așa încât programul să înceapă concret la 1 iulie“, a declarat dr. Cristina Ipate. Medicii sunt sceptici și când vine vorba de banii pe care urmează să-i primească în cadrul acestui program, adică 15 lei pentru consultarea fiecărui pacient. Dr. Leila Memet ne-a declarat: „Măcar de-am primi banii ăștia…Am mai primit noi promisiuni. Oricum, rămâne de văzut când va începe programul. Au am anunțat pacienții de câteva luni. Să vedem când vor primi taloanele”, a declarat dr. Memet. Medicii sunt de părere că programul nu se va derula conform graficului anunțat. Dr. Valeria Șincan, medic de familie în Băneasa, ne-a declarat: „Dacă vine la mine un pacient, eu îi dau bilet de trimitere. Vine apoi cu analizele și dacă îi descopăr vreo afecțiune îi dau să facă alte investigații. Asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de un pacient luni de zile”. Românii nu sunt obligați să participe la programul de evaluare a sănătății. Cu toate acestea, în cazul în care ulterior vor afla că suferă de boli cronice care ar fi putut fi depistate de analizele incluse în program, vor fi nevoiți să plătească tratamentul.