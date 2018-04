STAREA Ionelei Prodan, mai GRAVĂ decât se CREDEA. Apropiații artistei: Nu se mai RIDICĂ...

Ştire online publicată Vineri, 06 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Fanii artistei Ionela Prodan stau cu sufletul la gură, după ce, în presă, au apărut noi informații despre starea de sănătate a cântăreței. În ultimele zile, părea că interpreta s-ar fi simțit semnificativ mai bine, dar o sursă apropiată a Ionelei Prodan spune o altă poveste. Mesajul este înfricoșător.Potrivit unor surse din anturajul Ionelei Prodan, artista nu poate nici măcar să se dea jos din patul de spital. Mai mult, se pare că artista nu reușește nici să își ridice capul, în ciuda eforturilor făcute de fiicele sale, Anca și Anamaria, care i-au fost constant aproape, de când artista a fost internată la spitalul Elias din București, potrivit Libertatea.„Ionela Prodan nu se mai ridică din pat! Deși fetele au vrut să o pună pe picioare măcar câteva minute și să o plimbe prin salon, ea nici nu a reușit să iși ridice capul! Are doar momente când deschide ochii, vorbește puțin cu Anamaria și cu Anca, și apoi momente când stă nemișcată, întinsă complet pe spate, de parcă ar dormi! Să sperăm, totuși, că tratamentul o va ajuta să își revină”, spun surse din apropierea interpretei.Luni, părea că starea interpretei începe să se îmbunătățească, după ce Ionela Prodan a reușit să deschidă ochii și să vorbească cu fiicele ei.„Starea ei este mai bună. Medicii au reușit să o stabilizeze. Țin să precizez că niciodată nu a fost ținută în viață de aparate. A făcut o infecție, iarăși, la inimă, din cauza valvei pe care o are. Sora mea, Anamaria, doarme cu ea în spital. În fiecare noapte. În prima perioadă în care a stat la Elias, Ana nu s-a mișcat de lângă mama. Îi schimba singură perfuziile. Acum, de nouă zile, este la fel, lângă mama, secundă de secundă. Prea vorbesc toți idioții că este ținută în viață de aparate.Mă repet, niciodată nu a fost ținută în viață de respectivele mașini. Mama se enervează enorm când vede toate bazaconiile care apar despre ea. O deranjează că apar tot felul de oameni care, pentru câteva milioane de lei vechi, merg la televizor și pretind că sunt prietenii ei. Iar ea nu i-a văzut niciodată în viața ei. Medicii ne-au anunțat că are șanse să treacă și peste această cumpănă. Sper să-i dea Dumnezeu putere”, a spus Anca.