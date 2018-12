"Stăpâni pe tot cartierul!". Ce li se pregăteşte locuitorilor din "Henri Coandă"

"Stăpâni pe tot cartierul!". Ce li se pregătește locuitorilor din "Henri Coandă"

De ani de zile se plâng constănțenii din cartierul Tomis Nord, zona Soveja, că unii dintre vecinii lor din campusul „Henri Coandă” sunt dificili, fac gălăgie, fac mizerie, sunt violenți, petrec prea multși muncesc prea puțin.De ani de zile tot cer sprijinul autorităților locale să readucă ordinea și liniștea în cartierul lor. I-au luat cu frumosul,s-au făcut tentative timide cu poliția locală de a-i mai disciplina, dar în zadar. Lucrurile sunt însă pe calede a se schimba.Consilierii locali au votat, joi, 29 noiembrie, un proiect care înăsprește regulile pentru beneficiarii locuințelor sociale, iar primarul Decebal Făgădău a anunțat că se va trece la măsuri drastice împotriva celor care nu înțeleg să respecte aceste reguli, să-și respecte vecinii și autoritățile orașului.Înainte de Crăciun, zeci de familii nevoiașe se vor muta în casă nouă, în blocurile realizate în a doua etapă a campusului „Henri Coandă”. Însă, aceștia vor trebui să respecte anumite reguli impuse de Primăria Constanța, cum ar fi să-și trimită copiii la școală, să meargă periodic la medicul de familie, să respecte regulile de igienă, dar și să stea departe de activități ilegale, scandaluri și să nu adăpostească infractori.„Suntem în linie dreaptă cu predarea către beneficiarii locuințelor realizate în etapa a doua a Programului de construire unități locative modulare în municipiul Constanța. Întrucât au fost foarte multe exemple de persoane care nu au înțeles ajutorul real pe care comunitatea li l-a dat, am considerat că este necesar să adaptăm noul program. Am stabilit unele reguli: să își trimită copiii la școală, să meargă la medicii de familie, să-și facă analizele obligatorii, să participe la toate muncile din cadrul comunității, pentru că, după ce am cheltuit bani pentru a le oferi o șansă, un adăpost deasupra capului, mi se pare ciudat să mergem tot noi să le facem curat sau să-i despărțim tot noi atunci când se ceartă între ei. Vom organiza întâlniri între locuitorii blocurilor de jur împrejur și locuitorii din campusul «Henri Coandă» pentru a aduce pace în această zonă. Nu să lăsăm doar vecinii supărați sau disperați pe alocuri să se lupte cu acest proces de integrare”, a anunțat primarul Decebal Făgădău.Cu mașina la scara bloculuiPrimarul Constanței a recunoscut că sunt multe probleme în campus și că mulți dintre locuitorii acestuia fie nu muncesc deloc, fie au diferite activități ilegale.„Majoritatea sunt oameni de bună credință, care apreciază ajutorul pe care comunitatea li l-a dat. Însă avem acolo și oameni care se ocupă cu orice altceva decât cu respectarea regulilor de conviețuire într-o comunitate. Am văzut oameni care nouă ne cer să le facem dezinsecția în locuințele pe care tot noi li le-am dat. Am văzut oameni care ne cer tot nouă să le facem curat în jurul blocurilor, care mai au puțin și își parchează mașina, eventual cu numere de Bulgaria, în scara blocului. Lucrurile acestea nu au nimic în comun cu ceea ce ne-am propus să facem cu această incluziune. Tocmai de aceea, am adaptat noul program. Pentru etapa a doua a campusului «Henri Coandă» am adus niște modificări contractului. Pe unele am putut să le scriem în contract, pe altele nu am putut să le scriem. Nu este suficient să-ți plătești chiria, ci să-ți plătești și utilitățile. Nu este suficient să primești casa și să-ți plătești chiria și utilitățile, trebuie să ai grijă de casa pe care noi am acordat-o pentru oamenii de bună credință”, a mai spus edilul.În categoria regulilor nescrise va intra obligația beneficiarilor de a-și duce copiii la școală, dar și aceea de a se preocupa de aspectul cartierului.„Nu acceptăm ca noi să facem acest efort, iar copiii să bată mingea și să fie încurajați către orice altceva decât educație. Voi semna un protocol cu conducerea Inspectoratului Școlar Județean pentru a ține o evidență distinctă pentru copiii care provin din etapa a doua a campusului «Henri Coandă», pentru a mă asigura că părinții lor au înțeles această regulă.O altă regulă nescrisă este aceea că nu venim noi să dăm zăpada la o parte, nu venim noi să strângem gunoaiele pe care nu le aruncăm, nu venim noi să plantăm copaci, nu venim noi să reparăm după ce vandalizează tot cei care locuiesc acolo. Tocmai de aceea vor trebui să participe toți cei ce sunt în putere la muncile comunității acesteia”, a precizat Decebal Făgădău.Avertisment durpentru cei certați cu legeaPrimarul le-a transmis celor certați cu legea că riscă să rămână fără locuința socială.„Celor care adăpostesc infractori le spun: vor pleca pe stradă cu tot cu infractori! Pentru cei care-și încurajează copiii, doar pentru că sunt minori, să vândă țigări, droguri sau orice altă substanță interzisă, mă voi asigura personal, împreună cu poliția națională, cu toate structurile specializate și cu poliția locală, să ajungă acolo unde le este locul. Trebuie să-i aducem pe calea cea bună”, a subliniat primarul Constanței.