Spuneţi NU violenţei asupra femeilor!

Ca şi în anii trecuţi, şi în 2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale se alătură instituțiilor publice și organizațiilor din întreaga lume care marchează Ziua Internațională de Luptă Împotriva Violenței asupra Femeilor. „Orange the world: End violence against women now!” este tema celor 16 zile de activism împotriva violenței bazate din acest an, care se vor desfășura în perioada 25 noiembrie - 10 decembrie la nivel global. Pe plan local, combaterea violenţei în familie, şi în special a femeilor, reprezintă o prioritate pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. În acest sens, anul aceasta a fost deschis un nou serviciu dedicat victimelor violenţei domestice - Locuinţa Protejată Victimele Violenţei Domestice. Acest lucru a fost posibil în cadrul proiectului „Venus - Împreună pentru o viaţă în siguranţă”. Menţionăm că, în cadrul proiectului amintit, DGASPC Constanţa a înfiinţat Complexul de servicii pentru sprijinirea victimelor violenţei domestice, care are în componenţă compartimentul de consiliere „Victimele violenţei domestice”, prin grupul de suport, un cabinet de consiliere vocaţională şi o locuinţă protejată. De asemenea, la nivelul DGASPC Constanţa funcţionează două linii telefonice disponibile non-stop şi gratuit unde pot fi sesizate cazurile de violenţă în familie: Telefonul Victimelor Violenţei în Familie- 0341921 şi Telefonul Cazurilor de Urgenţă, cunoscut ca Telefonul Copilului - 0241983. La aceste două numere de telefon poate suna oricine are cunoştinţă de existenţa unei forme de abuz asupra unei persoane.