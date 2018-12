Sprijinul Uniunii Europene în incluziunea copiilor cu fundal migraționist

Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” este una dintre instituțiile de învățământ constănțene implicată cu succes în proiecte europene Erasmus+. Coordonatorul acestor proiecte, doamna director profesor Savu Nicoleta, declară că de la debutul acestui program european, din 2014, și până în prezent, grădinița este beneficiara a șapte proiecte Erasmus+ ce au contribuit hotărâtor la creșterea calității serviciilor educaționale și de îngrijire a copiilor de vârstă preșcolară.







Astfel, la sfârșitul lunii decembrie, Grădinița cu program prelungit ”Perluțele mării” ajunge la finalul celor doi ani în care a implementat Proiectul”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, număr de referintă 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN, co-finanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene. Acest proiect face parte din acțiunea cheie 3 a programului European, care vizează, printre altele, dezvoltarea de politici inovatoare.

Doamna profesor Ivan Adriana-Mihaela, asistent coordonator al proiectului, precizează că obiectivul principal al proiectului Erasmus+ ”inEDU- inclusive education models for children with migrant background in preschools”, nr. 580452-EPP-12016-1-PL-EPPKA3-IPI-SOC-IN este promovarea incluziunii cursanților/preșcolarilor defavorizați, inclusiv a persoanelor cu origini migraționiste concomitent cu prevenirea și combaterea practicilor discriminatorii. Obiectivele specifice avute în vedere se referă la: îmbunătățirea accesului la o educație incluzivă și de calitate, cu accent pe nevoile preșcolarilor defavorizați; crearea unor medii de învățare incluzive și democratice; sprijinirea cadrelor didactice în abordarea conflictelor și a diversității.







Doamna director profesor Savu Nicoleta menționează că proiectul urmărește să faciliteze accesul copiilor (și al părinților/ tutorilor legali) cu fundal migraționist la învățământul preșcolar de calitate, prin elaborarea și testarea soluțiilor model și oferind recomandări factorilor de decizie la nivel local, național și european privind adaptarea complexă a sistemelor educaționale. Își propune să contribuie la dotarea noilor state membre ale UE cu bune practici, cunoștințe și date relevante privind copiii cu origini migraționiste, cu accent special pe educația preșcolară.







Implementarea proiectului a parcurs următoarele faze:

1. Cercetare și colectare de date, fază în care s-a realizat un studiu referitor la situația locală, regională și națională a copiilor cu fundal migraționist, s-au identificat instituții și acte normative ce au în vedere refugiații, imigranții, grupurile entice și minoritățile din România, cu accent pe sectorul preșcolar, s-a organizat și desfășurat o sesiune focus-grup cu participarea reprezentanților comunității locale (ONG-uri, profesori, manageri școlari, psihologi).

2. Sprijinirea și instruirea profesorilor prin intermediul vizitei de studiu la Școala Primară Windmill din Dungannon, Irlanda de Nord unde au fost prezentate instrumente testate, validate și utilizate pentru integrarea și incluziunea copiilor cu fundal migraționist din școlile britanice.

3. Selectarea, crearea, îmbunătățirea și testarea unui set de instrumente specific situației existente în grădinița ”Perluțele mării”, și anume facilitarea accesului la educație pentru toți copiii de vârstă preșcolară.

În faza de creare, testare și îmbunătățire a instrumentelor esistente și validate deja de către partenerii din britanici și suedezi, Grădinița P.P. ”Perluțele mării” a realizat și utilizat următoarele: procedură de înscriere și reînscriere disponibilă in limba română și în limba engleză, întâlniri informative cu părinții, activități deschise cu traducere simultană în limba engleză, model de educație incluzivă, materiale ce facilitează incluziunea, broșuri, flyere și prezentări multimedia pentru profesori și personalul grădiniței, curs de formare pentru profesori și personalul grădiniței- 10 cadre didactice cursante, profesori asistenți la grupe, excursii și picnicuri în scopul integrării, pentru copii, părinți și profesori, ateliere cu preșcolarii ( culinar, cultură și civilizație, artă, muzică), broșura ”All about me” pentru copii și părinți, jocuri de masă ”inWORLD” și ”inETHNICS”, activități bilingve pentru preșcolari.

4. Evaluarea, validarea și adaptarea setului de instrumente utilizat.

5. Diseminarea și promovarea proiectului pe plan local, regional, național și european. Grădinița P.P. ”Perluțele mării” a organizat o serie de conferințe naționale ăn anii 2017 și 2018cu participarea a peste 500 de inspectori școlari din cadrul Ministerului Educației Naționale și al Inspectoratelor Școlare Județene, profesori preuniversitari și universitari, reperzentanți ai CJRAE, părinți și reprezentanți ai comunității locale.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de 200 de preșcolari care frecventează Grădinița P.P. ”Perluțele mării”, cu focalizare pe 40 de copii aparținând minorităților și grupurilor etnice specifice regiunii Dobrogea și implicit județului Constanța, și echipa de proiect formată din 6 cadre didactice și directorul grădiniței, cu implicarea a încă 3 cadre didactice care au organizat și predat activități în cadrul atelierelor pentru preșcolari.







Trebuie menționat faptul că în faza de adaptare a setului de instrumente au fost implicate toate cadrele didactice ale grădiniței, psihologul școlar și toate grupele de preșcolari.







În general, factorii de decizie politică, practicienii și teoreticienii sistemului de învățământ, cu focalizare pe domeniul educației timpurii din România, trebuie să colaboreze pentru a construi organizații și comunități școlare primitoare, durabile și responsabile pentru rolul rol de facilitator în demersul integrării și/sau incluziunii copiilor de vârstă preșcolară cu fundal migraționist.