Spitalul şi Ambulanţa, sufocate de pacienţi. Bolnavii se plâng că au aşteptat prea mult până au fost consultaţi

Spitalul și Ambulanța, sufocate de pacienți. Bolnavii se plâng că au așteptat prea mult până au fost consultați

Ştire online publicată Joi, 17 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) a fost sufocat în ultimele zile atât de localnici, cât și de turiștii sosiți pe litoral cu ocazia mini-vacanței de Sfânta Maria. Desigur, nici Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) nu a fost ocolit de valul de solicitări, telefoanele zbârnâind mereu pentru tot felul de probleme de sănătate.Potrivit purtătorului de cuvânt al SAJ, dr. Claudia Tătărici, ambulanța a înregistrat 2.531 solicitări, din care 950 în Constanța și restul în județ și în stațiunile de pe litoral. „Oamenii ne-au chemat pentru crize hipertensive, dureri abdominale, iar adulții au sunat pentru copii, care aveau febră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, medicul.La spital au ajuns 2.379 de persoane, dintre care 486 de cazuri au rămas internate. Ca urmare, toate secțiile au avut multe prezentări, plus că și Camera de Resuscitare s-a umplut de bolnavi.În aceeași perioadă, UPU Pediatrie a înregistrat 593 de prezentări, cu 135 de cazuri internate, iar la Chirurgie Pediatrică s-au înregistrat 159 de prezentări, 19 copii rămânând internați.La spital, în schimb, în fiecare zi, pe lângă puhoiul de bolnavi care se prezintă în mod obișnuit, cadrele medicale au fost nevoite să consulte și pacienți care au ajuns în stare avansată de ebrietate. Pentru că au făcut un jurământ, medicii sunt obligați să-i consulte, să le administreze perfuzii, și, după caz, să le facă și alte investigații mult mai amănunțite. Trebuie precizat că aceștia vin și cu traumatisme care necesită computer tomograf sau RMN și care consumă destul de mult din bugetul spitalului, bani care ar putea fi folosiți pentru alți bolnavi, spre exemplu. La toate acestea se adaugă faptul că astfel de pacienți trebuie monitorizați câte o noapte întreagă, mai ales dacă au consumat o cantitate foarte mare de alcool. Mai mult decât atât, în cele mai multe situații, acestea sunt persoane recalcitrante care le îngreunează munca și pentru care se pierde foarte mult timp. În plus, s-a ajuns în situația ca unii dintre ei să fie investigați și tratați de mai multe ori, ca în cazul bolnavilor cronici. Problema este că bețivii se accidentează și fac, la rândul lor, alte victime, situație recunoscută de cadrele medicale de pe secția Oro-Maxilo-Facială și ORL.Din cauza numărului mare de prezentări, Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) este în permanență extrem de aglomerată, iar de cele mai multe ori pacienții stau ore-n șir pe holuri până când sunt consultați. „Am stat cu o seară în urmă mai mult de cinci ore până când am fost consultată de un medic. Nu mi se pare normal să aștepți atât de mult într-un spital de calibrul Constanței. În condițiile acestea, poți muri până te vede cineva”, ne-a declarat Mădălina I., pacientă. În această situație s-au regăsit mai multe persoane, aglomerația fiind o problemă mai veche cu care ne confruntăm în județul Constanța.Având în vedere această situație, conducerea Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) s-a gândit la o strategie pentru decongestionarea UPU. În primul rând, a declarat șeful DSPJ, dr. Constantin Dina, centrele de primire a urgențelor trimit destul de mulți pacienți la Constanța, ceea ce îngreunează și mai tare activitarea de aici.Tocmai de aceea, pe viitor, se intenționează înființarea unui centru de permanență chiar acolo, care să preia urgențele minore.„Vrem să facem acest lucru, mai ales pentru că există persoane care se prezintă în Urgență doar pentru o simplă injecție, pe care ar putea s-o facă în Centrul de Primire a Urgențelor (CPU) fără probleme, iar bolnavii gravi să beneficieze de toată atenția în UPU. Cert este că un procent destul de mare din numărul de prezentări în UPU nu sunt urgențe. Oamenii se prezintă în Urgență nu numai pentru injecții, dar și pentru a li se lua tensiunea, pentru amețeli ușoare etc. Desigur, acestea nu sunt niște lucruri care pot fi făcute imediat. Mai întâi trebuie modernizată zona, apoi aduși medici, iar dacă reabilitarea UPU se mișcă repede, poate vom reuși să facem acest lucru până la sfârșitul anului”, a adăugat șeful DSPJ.