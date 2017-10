Spitalul Municipal Medgidia va avea secţie de Neurochirurgie

Spitalul Municipal Medgidia va avea secție de Neurochirurgie

Spitalul Municipal Medgidia va avea secție de Neurochirurgie până la finele acestui an. Managerul unității, dr. Stere Bușu, ne-a declarat că vor fi făcute toate demersurile către Ministerul Sănătății pentru a aproba înființarea acestui nou compartiment. Secția urmează să aibă cinci sau zece paturi, iar managerul spune că există toate șansele să fie înființată, dat fiind faptul că acum în Policlinica din Medgidia funcționează și un computer tomograf. De asemenea, dr. Stere Bușu ne-a declarat că unitatea medicală pe care o conduce încearcă să încheie un parteneriat cu o clinică din Germania care vizează înființarea unui centru de dializă la Medgidia. „Noi avem în spital un spațiu unde putem înființa așa ceva, iar ei vor veni și vor dota cu aparatura necesară. În Medgidia, trăiesc 29 de persoane care au nevoie de dializă", a declarat dr. Stere Bușu. De asemenea, Spitalul din Medgidia a primit în acest an de la Ministerul Sănătății suma de 260.000 RON pentru reabilitarea aparaturii din spital. În prezent, la secția de Anestezie și Terapie Intensivă se efectuează lucrări de modernizare. Din august, vor începe lucrările de reamenajare și în Unitatea de Primire a Urgențelor (UPU). Dr. Bușu ne-a declarat că secția urmează să fie mărită pentru a respecta normele impuse de directivele europene. Ministerul Sănătății a alocat pentru reabilitarea celor două secții suma de 200.000 RON.