Spitalul Militar Constanţa, vechi de 102 ani! „Sperăm să nu trecem niciodată prin clipe de groază!”

„Din păcate, cele mai multe dintre spitalele din România sunt construite în urmă cu mulți ani. Din acest motiv, cred că toate spitalele sunt expuse la un astfel de eveniment, mai ales în condițiile suprasolicitării instalațiilor și oamenilor, sistemului medical, în general. În unitatea noastră sunt implementate măsuri împotriva incendiilor și măsuri care să ușureze evacuarea în caz de urgență, dar niciodată nu poți spune că ai destul personal pentru astfel de situații. La nivelul spitalului nostru au fost revizuite măsurile deja implementate și continuăm să facem exerciții de pregătire cu personalul. Nu mă pot pronunța despre situația de la Infecțioase, dar ce pot să vă spun este faptul că personalul spitalului din această unitate medicală muncește, de la izbucnirea pandemiei, într-un ritm infernal și a tratat mulți oameni cu succes. Problema este că, în ultima perioadă, a crescut numărul pacienților, la fel ca și severitatea bolii celor care se internează. Este cea mai rea perioadă de la izbucnirea pandemiei”, a declarat comandantul Aurel Trană, pentru „Cuget Liber”.





El a mai spus că luna aceasta au fost detaşaţi de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, la ei, patru medici, 14 asistente, cinci infirmiere și un psiholog, pentru o perioadă de 30 de zile.





Având în vedere vechimea clădirilor, circuitele electrice, ei speră să nu fie nevoiţi să treacă niciodată prin clipe de groază, cum s-a întâmplat în cazul colegilor lor. În acest sens, la ATI au, de mai multă vreme, un circuit separat, dar, din păcate, clădirile sunt aceleaşi, vechi, deşi îngrijite şi dotate cu tot ce le trebuie. Cea mai importantă problemă a lor o constituie sursele de oxigen, valabilă, de altfel, în toată ţara. Dr. Trană spune că nevoia de oxigen a spitalului a fost asigurată de-a lungul anilor, fără sincope, dar nu era pandemie. „Ulterior, a apărut această problemă, iar firmele care se ocupă cu aşa ceva nu au putut să asigure tot necesarul de oxigen spitalelor. Noi ne-am descurcat anul trecut, am făcut o reţea de oxigen şi la spitalul mobil. Toate aceste reţele beneficiază, însă, de oxigen din butelii, iar la spitalul mobil nu am găsit un stocator şi nici nu era nevoie la acel moment, pentru că acest sistem modular a fost înfiinţat pentru formele uşoare-mediii de boală. Ulterior, am constatat că nu se mai internează cazurile uşoare şi atunci lucrurile ar trebui să se schimbe. De ce? Pentru că, dacă pui un pacient pe sursă de oxigen cu flux crescut, buteliile acelea se termină imediat şi rişti să rămână fără oxigen şi atunci trebuie găsită calea cea mai potrivită. În prezent, suntem în discuţii cu cei de la o firmă de livrat oxigen, care ne-au promis că săptămâna viitoare ne vor aduce un stocator mobil, care ar asigura o oarecare continuitate şi ne-ar da şi nouă un plus de siguranţă”, a adăugat acesta.





Cu toate acestea, rar le-a fost dat să aibă de-a face cu astfel de perioade dificile, cum este cea pe care o traversăm acum, cu mii de cazuri de Covid-19, decese, multă suferinţă şi durere. În prezent, ne-a declarat comandantul spitalului, colonel medic, dr. Aurel Trană, spitalul are pacienți internați atât în Sistemul Modular Mobil de Izolare și Tratament (SMMIT), cât și în sediul Spitalului Militar, de pe bulevardul Mamaia nr. 96. Primul are o capacitate de până la 100 de locuri, din care 20 cu prize de oxigen cu un flux de 15 litri/minut și 20 de paturi cu concentratoare de oxigen. Conducerea spitalului speră, din tot sufletul, să nu treacă vreodată printr-o situație cum a fost cea de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, când a survenit incendiul în care șapte pacienți și-au pierdut viața, iar alte zeci au fost transferate de urgență la celelalte unități sanitare din județ.