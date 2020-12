Spitalul Mangalia are, în sfârşit, un medic infecţionist

„Pentru a încuraja și motiva personalul medical, am făcut numeroase demersuri la forurile superioare din Ministerul Sănătății, în vederea acordării voucherelor de vacanță, pe anul 2020. Într-un final, am primit de la bugetul asigurărilor de stat fondurile necesare achiziționării acestor tichete de vacanță, pe anul în curs”, a mai precizat managerul spitalului. Reamintim că, în cadrul unui proiect finanțat din fonduri UE, Spitalul Mangalia a achiziționat aparatură și echipamente medicale, necesare intervenției asupra cazurilor cu SARS-CoV-2 și are linie de gardă ATI, cu 10 paturi, nouă dintre acestea complet echipate în tratarea pacienților grav afectați de COVID-19.





„Încă de la debutul crizei epidemiologice, dar mai ales de când unitatea noastră a fost declarată spital suport COVID, am fost preocupați continuu pentru a avea în spital atât echipamente și aparatură medicală de primă necesitate, dar și personal medical specializat pentru a face față acestei perioade dificile din sistemul sanitar”, au declarat reprezentanții instituției. Medicul infecționist este detașat de la spitalul din Tulcea, pe o perioadă de trei luni, cu posibilitatea de prelungire a contractului. „Ținând cont de faptul că spitalul din Tulcea mai are doi medici infecționiști, iar noi nu aveam niciunul, activitatea noului medic în spitalul nostru va fi ca o gură de oxigen pentru pacienți”, a declarat managerul Spitalului Mangalia, Alina Dan.Tot în această perioadă, la Spitalul din Mangalia au început să își desfășoare activitatea mai mulți studenți la Medicină, care ajută la buna desfășurare a actului medical, în special în zona de triaj. Reprezentanții unității medicale au mai subliniat că, în toată această perioadă a crizei epidemiologice, cadrele medicale din Mangalia sunt permanent la datorie și luptă să salveze fiecare pacient care are nevoie de ajutor calificat.