Spitalul Judeţean vrea să se doteze cu lenjeriile de pat casate de hotelieri

Spitalul Județean vrea să se doteze cu lenjeriile de pat casate de hotelieri

Condițiile din Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța îi sperie pe toți cei care, de nevoie, trec pragul unității sanitare. Bolnavii dorm câte doi, înghesuiți în paturi improvizate din uși de dulapuri și acoperite cu lenjerii vechi, rupte și pătate. Fonduri pentru înnoirea dotărilor nu sunt, dar conducerea spitalului spune că are o soluție ce va duce la remedierea unei părți din probleme, cea privind lenjeriile de pat. Dr. Dan Căpățână, managerul SCJU, a declarat, ieri, că intenționează să discute cu hotelierii de pe litoralul Mării Negre, pentru a primi de la aceștia cearșafurile din unitățile hoteliere date la casat. „Am purtat o primă discuție cu reprezentanții Patronatului Hotelierilor și i-am rugat ca după ce externalizăm spălătoria, să ne dea din cearșafurile pe care le dau la casat. O lenjerie de pat folosită într-un hotel de două sau trei stele, vreme de șapte sau opt ani, arată mai bine decât una folosită în spital jumătate de an. A rămas ca la vară, după începerea sezonului estival, să ne întâlnim să discutăm pe larg cu hotelierii”, a afirmat managerul. Cearșafurile spitalului sunt putrede Părerile pacienților cu privire la intenția conducerii spitalului sunt împărțite. O parte dintre bolnavi cred că orice lenjerie ar fi mai bună decât cea din dotarea unității spitalicești. „Decât cearșafurile acestea, care sunt putrede, mai bine din donații. Eu am adus lenjerie de acasă pentru soțul meu, pentru că cele din spital sunt rupte, nu am putut să le folosim”, a afirmat Stana Dacu, soția unui pacient internat pe Secția de Neurologie. De altfel, cei mai mulți pacienți își aduc lenjeriile de pat de acasă. Pe de altă parte, sunt bolnavii care spun că mai bine ar fi cumpărate alte lenjerii de pat, decât să fie aduse cele de la hoteluri, căci nu se știe cine a dormit pe ele. „Să le aducă, dar să fie dezinfectate bine înainte, că și acolo se perindă fel de fel de oameni. Ideal ar fi să cumpere unele noi. Nici de pijamale sau papuci din dotarea spitalului nu a mai auzit nimeni. Înainte, dacă ți se făcea rău pe stradă și te aduceau la spital, primeai, acum nu mai dau”, ne-a spus Maria Colea, pacientă în SCJU. Dar, de vreme ce finanțarea primită de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța pe luna trecută abia acoperă salariile, bani pentru investiții nu sunt.