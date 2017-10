Spitalul Judeţean riscă să rămână fără soluţii pentru perfuzii, până la finele săptămânii

Spitalul Județean riscă să rămână fără soluții pentru perfuzii, până la finele săptămânii

Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța riscă să rămână fără soluții pentru perfuzii din cauza problemelor financiare. „Mai avem soluții perfuzabile până la sfârșitul săptămânii”, a afirmat dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, adăugând că s-a ajuns în această situație pentru că nu au fost achitate datoriile către firma care furnizează substanța respectivă. „Firma ne-a spus că nu ne mai aduce substanța până nu le plătim. Am luat legătura cu un alt furnizor, din București, pentru a încheia un alt contract”, a arătat medicul. În prezent, SCJU Constanța are datorii de aproximativ 7 milioane de lei, către furnizorii de medicamente și materiale sanitare, iar sumele atribuite de la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța ajung doar pentru a acoperi salariile. Lipsurile financiare afectează și activitatea laboratorului de imagistică al spitalului. Cadrele medicale se așteaptă ca RMN-ul (rezonanță magnetică nucleară), unul dintre aparatele absolut necesare pentru stabilirea unui diagnostic, să se defecteze în orice clipă, întrucât sistemul de răcire este golit. „Firma care asigură service-ul, General Electric, singura autorizată în țara noastră, vrea să primească banii datorați. Avem o restanță de 16.000 de lei către ei”, a afirmat reprezentantul spitalului. Medicul a adăugat că deși suma nu este mare, firma face presiuni asupra spitalului pentru încheierea unor nou contract de service, contra sumei de 100.000 de euro pe an. Zilnic, la RMN sunt investigați în jur de 20 de pacienți. De asemenea, aparatul de radiologie unde sunt direcționate cazurile care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe are o problemă de soft. În lipsa echipamentelor respective, inves-tigațiile imagistice ale pacienților vor fi efectuate la Centrul „Medimar”, amplasat în Policlinica 1, în baza contractului încheiat cu spitalul.