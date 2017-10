Spitalul Judeţean nu a dat nicio sancţiune pentru morţii încurcaţi la morgă

Spitalul Județean nu a dat nicio sancțiune pentru morții încurcați la morgă

Ancheta demarată la nivelul Spitalului Județean Constanța, după ce membrilor unei familii din comuna tulceană Sarichioi le-a fost dat un alt cadavru decât cel al rudei lor, s-a încheiat. După principiul „mortul e de vină”, iar dacă nu e mortul, sigur este cineva din afara ogrăzii, conducerea spitalului a anunțat, ieri, că angajații de la morgă nu au fost sancționați în niciun fel. Pe 9 martie, Irina și Chersan Ciubotaru, din comuna tulceană Sarichioi, sesizau reprezentanții Spitalului Județean Constanța că trupul neînsuflețit pe care l-au primit nu este al lui Anton Foma, ruda lor în vârstă de 67 de ani, care a murit în urma unui atac cerebral. Greșeala a fost îndreptată în aceeași zi în care a fost făcută sesizarea, mortul a fost dat rudelor, iar conducerea spitalului a decis să înceapă o investigație pentru a descoperi cine este responsabil de încurcătură. Mustrări verbale pentru angajații spitalului Ieri, după aproape trei săptămâni de la demararea anchetei administrative, reprezentanții spitalului au anunțat că au terminat cercetările și că nu au tras pe nimeni la răspundere. Dr. Dan Căpățână, managerul spitalului, a susținut că responsabilitatea pentru încurcătură o are șoferul firmei de pompe funebre SC Clares SRL, care transportă cadavrele persoanelor necunoscute de la spital la morga Cimitirului Central. „Șoferul firmei respective a intrat în morgă și a luat cadavrul, în timp ce angajații noștri erau într-o autopsie. Nu a stat să semneze documentele, cum impune procedura”, a declarat managerul spitalului, argumentând că Anton Foma și necunoscutul cu care a fost confundat aveau constituții similare. Prin urmare, cadrele medicale care lucrează în morga Spitalului Județean au primit doar ... avertismente verbale (!). „Sunt la prima abatere și nu am putut să le sancționăm”, s-a justificat dr. Dan Căpățână. În ceea ce privește măsurile ce urmează să fie luate pentru a evita astfel de incidente pe viitor, managerul a afirmat că se va impune respectarea procedurilor existente la predarea-primirea unui cadavru: compararea datelor din documentele medicale cu cele din actul de identitate, semnarea fișei de preluare etc. Dar respectivele proceduri existau și acum trei săptămâni, iar încurcătura tot s-a produs. Au fost audiați doar angajații de la morgă Dr. Liliana Tuță, director medical, ne-a declarat că reprezentanții spitalului nu au aflat decât punctul de vedere al angajaților unității spitalicești asupra celor întâmplate, nu și pe cel al salariaților firmei private. „Am transmis o adresă către firma privată prin care am cerut să luăm legătura cu șoferul. Nu am primit niciun răspuns, dar termenul de 30 de zile nu s-a încheiat, poate ne vor răspunde”, a afirmat medicul. Firma de pompe funebre neagă acuzațiile Pe de altă parte, reprezentantul SC Clares SRL, Dumitru Drăghici, susține că, prin atitudinea adoptată, conducerea spitalului vrea „să arunce pisica în ograda noastră”. „Dacă nu erau vinovați, de ce mi-au achitat contravaloarea transportării cadavrului persoanei necunoscute de la Sarichioi, unde a fost dus de familia respectivă, până la morgă? Nu poate intra oricine în morgă pentru a lua cadavre, angajații lor sunt responsabili, dar vor să paseze vina. Am primit într-adevăr o hârtie de la spital, dar cereau să precizăm în ce temei transportăm cadavrele de la spital la morgă și care a fost persoana desemnată în ziua respectivă. Am răspuns, printr-o adresă, că avem un contract încheiat cu Primăria Constanța, prin care ridicăm trupurile neînsuflețite ale persoanelor necunoscute pentru a le îngropa și le-am precizat și care a fost persoana de serviciu în ziua respectivă. Dar nu mi-au spus că vor să vorbească cu ea. Dacă doresc, noi avem toată disponibilitatea, să vină să vorbească”, a arătat Dumitru Drăghici. Mai mult, reprezentantul firmei private a arătat că, de fapt, în ziua respectivă angajații săi s-au deplasat la morgă pentru a prelua cadavrul persoanei necunoscute. Astfel că, susține Drăghici, trupul neînsuflețit ridicat a fost cel care trebuia, actele medicale însoțitoare ce le-au fost acordate nu corespundeau.