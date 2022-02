Spitalul Județean, luat cu asalt! „Avem un volum foarte mare de muncă, dar încă putem asigura turele”

- La ora actuală, nu avem și nu cred că vom avea probleme în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente și materiale sanitare, pentru că partea de aprovizionare este asigurată și suntem sprijiniți și de către Consiliul Județean Constanța (CJC). În ceea ce privește căldura, noi la Agigea, folosim combustibil lichid ușor, avem centrală care nu este racordată la sistemul de gaze naturale, dar avem rezerve suficiente. La Băneasa avem o centrală pe lemne, și aici am făcut aprovizionarea, și, în plus, la Agigea, vom face un proiect, pentru a aduce gazele naturale, dar deocamdată mergem pe varianta de combustibil lichid ușor. Deci, nu sunt probleme. Referitor la materialele sanitare, în luna decembrie, ne-am aprovizionat pentru două luni, iar acum reluăm procedurile. Așteptăm să mergem cu bugetul la CJC, după care urmează să reluăm achizițiile, să facem proceduri noi pentru anul 2022.- La acest moment, singura problemă pe care o avem este legată de personalul medical, care se tot pozitivează. Din fericire, având în vedere faptul că cei mai mulți dintre ei sunt vaccinați, fac forme ușoare de boală și sunt scoși timp de cinci zile din schema de lucru. Acum, încă putem asigura turele și liniile de gardă. Este adevărat, avem un volum foarte mare de muncă, dar nu ne aflăm în situația de a nu putea asigura serviciile medicale sau să închidem vreo secție. Desigur, întâmpinăm ceva probleme în asigurarea turelor, dar ne descurcăm. În plus, îi avem și pe colegii de la Spitalul de Boli Infecțioase, care au fost detașați la noi.-Noi ne aflăm într-o dinamică permanentă cu personalul. Unii se pensionează, alții intră în concediu de creștere a copilului. Acum avem 3.800 de angajați, cu tot cu medici rezidenți. În scurt timp, o să publicăm noi anunțuri pentru scoaterea la concurs a unor posturi de infirmiere, brancardieri, asistente.- În prezent, secția de Pediatrie este foarte aglomerată. Din păcate, tot mai mulți copii se pozitivează și trebuie să luăm în calcul și mamele la internare, pentru că ele trebuie să stea cu ei.- De exemplu, la Agigea încă mai avem paturi libere, la secția exterioară. La Terapie Intensivă suntem plini în permanență, pentru că toată lumea trimite la noi cazurile grave. Așa că, nu avem niciodată locuri libere. Mai mult decât atât, toate cazurile complexe de la Medgidia, Mangalia, Cernavodă ajung la SCJU. Desigur, spitalele din județ au dotări suficiente pentru a trata bolnavii, dar dacă, de exemplu, un pacient Covid are nevoie de intervenție de chirurgie cardiovasculară, acolo nu au această specialitate.- Pe secția de Arși încă se lucrează, deci este tot în renovare. Până acum, am terminat partea de instalație electrică, dar acum nu găsim muncitori pe partea de instalație sanitară. Chiar și așa, sperăm ca în circa două luni să fie gata.- De circa o lună de zile a fost mutată în cadrul Policlinicii nr. 2, unde, din ianuarie funcționează pe etajele V și VI. Am trimis o hârtie la CJC prin care le solicităm să ne ia prin hotărâre de consiliu acea clădire, să o renoveze și să o reabiliteze, iar ulterior să ne-o dea înapoi, pentru a-i da aceeași destinație sau o alta. Clădirea nu respecta circuitele, era o fostă grădiniță, transformată într-o secție exterioară a spitalului.