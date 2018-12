Spitalul Județean de Urgenţă, dotat cu aparatură performantă

SOCEP și CELCO, donații importante

Spitalul Județean de Urgență, dotat cu aparatură performantă

Veste bună pentru constănțeni. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU) a fost dotat, luna aceasta, cu aparatură nouă, de înaltă performanță, care a fost achiziționată cu fonduri din donații, provenite de la firmele CELCO și SOCEP. Echipamentele medicale constau într-un electroencefalograf (EEG), un aparat de radiologie pentru copii și patru aparate de hemodializă.Cei mai norocoși sunt copilașii, care vor beneficia, de acum înainte, de investigații medicale complexe, realizate cu un aparat de radiologie nou și performant. Acesta a fost achiziționat de către SCJU, cu finanțare exclusivă din partea firmei CELCO.„Pentru radiografie a fost o mană cerească, căci a permis achiziționarea unui aparat de radiologie pentru copii, împreună cu un sistem de digitalizare, fapt care permite obținerea de imagini de foarte bună calitate, cu o iradiere minimă a copiilor. Acesta este un pas serios în refacerea clinicii de radiologie a spitalului județean, care va continua cu darea în funcțiune a RMN-ului”, a declarat dr. Radu Baz, coordonatorul Laboratorului de Imagistică.Aparatul de radiologie a fost instalat, deja, pe Secția de Pediatrie, și are în componență un soft care permite obținerea de imagini de calitate și de la dispozitivele mobile, folosite pentru a realiza radiografii la patul copiilor.Tot datorită firmei CELCO, Centrul de Dializă din cadrul SCJU a fost dotat cu patru aparate noi. Este vorba despre aparatură de ultimă generație care asigură calitatea actului medical și siguranța pacientului. La acest moment, cele patru aparate au fost verificate, setate, iar personalul din secție a fost instruit ca să le poată utiliza.Referitor la noile dotări, medicul șef al Centrului de Dializă al unității sanitare, dr. Bogdan Câmpineanu, a declarat că, la acest moment, secția funcționează cu 14 aparate și că programul de retehnologizare va continua, cu sprijinul conducerii spitalului.„Centrul de Dializă din cadrul SCJU este abilitat prin lege nu numai să introducă pacienții în programul de hemodializă, ci să și preia și să îngrijească pacienții internați care sunt în custodia altor centre. Ca atare, rulajul aparatelor este foarte mare, solicitarea aparatelor la cote foarte înalte, iar fără aceste aparate nu ne găsim utilitatea în cadrul spitalului. Aparatele actuale, cele de pe secție, sunt deja suprasolicitate, necesită reparații, au început să cedeze. Totodată, ele și-au depășit norma de funcționare”, a completat medicul.Electroencefalograf de mare performanțăNici laboratorul de Explorări Funcționale nu a fost uitat de sponsori. Firma SOCEP i-a donat acestuia un aparat EEG de ultimă generație, a cărui valoare se ridică la 20.170 euro.Potrivit dr. Nurla Ghiulserin, medicul coordonator al laboratorului, în România există doar câteva astfel de aparate. Acesta are posibilitatea de a monitoriza activitatea electroencefalografică la toți pacienții, începând de la vârsta de zero ani. În plus, el oferă posibilitatea de a folosi manevrele de stimulare, cartografiere 3D a encefalului și o analiză spectrală de frecvență și aptitudine a undelor cerebrale.La rândul său, managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa, a declarat că speră că la Constanța vor fi construite și alte spitale, dar că până atunci, Spitalul Clinic Județean de Urgență trebuie ținut la un standard corespunzător, iar zona de paraclinic, adică echipamentele medicale, este esențială pentru un act medical de calitate.„Este adevărat, se spune despre medicii români că sunt niște clinicieni buni, dar în egală măsură, dacă vrem să facem performanță, trebuie să o facem cu echipamente pe măsură”, a subliniat managerul.În plus, pentru viitor se dorește și achiziționarea unui soft video și a unui soft de polisomnografie. În privința EEG-ului, la acest aparat au acces toți pacienții, atât cei internați, cât și cei din ambulator, pe bază de programare. Precizăm că, la un moment dat, spitalul a avut un EEG, dar deja era învechit, fiind depășit din punct de vedere tehnic. Întrebat de ce firma SOCEP a decis să ajute spitalul, directorul SOCEP, Dorinel Cazacu, a declarat că atât pentru SOCEP, cât și pentru CELCO a existat, dintotdeauna, această preocupare pentru sănătate și au dorit să arate că și Constanța poate avea dotări medicale corespunzătoare.