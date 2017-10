Spitalul Judeţean Constanţa va intra în UE peste 50 de ani

Spitalul Județean Constanța va intra în UE peste 50 de ani

Este nevoie de timp pentru schimbări radicale. Spitalul Județean se va alinia standardelor europene cam în 50 de ani - spun asta pacienții, dar și managerul celei mai mari unități sanitare din județ, dr. Ioan Tiberiu Tofolean. Normele privind structura funcțională a compartimentelor și serviciilor din spital sunt departe de a fi respectate, dat fiind faptul că avem de-a face cu o unitate medicală construită la standardele din 1967, iar mari schimbări în ceea ce privește structura nu au fost făcute de atunci. În plus, este nevoie de timp pentru a fi schimbată mentalitatea cadrelor medicale. Spitalul Județean nu are acreditare, ca de altfel toate spitalele din județul nostru. Și, acum ar putea să aibă, atâta timp cât este departe de a respecta normele prevăzute de reforma în sănătate?! 20 de metri cubi de aer pentru fiecare pacient Potrivit acestor norme, saloanele pentru pacienții adulți nu trebuie să aibă mai mult de șase paturi. În realitate, lucrurile nu stau chiar așa, la Spitalul Județean fiind saloane unde există și șapte paturi și chiar mai mult, în perioadele în care numărul de internări crește. Totodată, normele prevăd că „în saloanele curente, aria utilă minimă este de 7 metri pătrați pe pat, iar în rezervă, 8 metri pătrați”, iar în caz de ventilație naturală este reglementat „un cubaj de 20 de metri cubi/pat de aer”. Înălțimea minimă a salonului trebuie să fie de 2,80 metri. De asemenea, saloanele care au până la patru paturi pot avea atât grup sanitar propriu, cât și comun, dar dacă numărul de paturi depășește această cifră, este obligatoriu grupul sanitar propriu. Parțial, această prevedere este respectată în prezent, doar că starea în care se află grupurile sanitare lasă de dorit - chiuvete murdare, faianță spartă, instalații sanitare ruginite, dezordine. 70 de centimetri, distanța dintre paturi Există prevederi și în ceea ce privește distanța dintre paturile din saloane. Aceasta nu trebuie să fie mai mică de 0,70 metri, iar cea dintre pat și peretele exterior trebuie să fie mai mare de 0,80 metri. În realitate, situația stă altfel. La Spitalul Județean, avem paturi așezate unul lângă altul și chiar lipite de peretele exterior. Normele prevăd ca la fiecare pat să existe sonerie astfel încât pacienții să cheme un cadru medical în cazul în care se simt rău. În cea mai mare a Spitalul Județean, aceste sonerii există, dar nu funcționează. E nevoie de timp pentru ca aceste schimbări în bine să se producă - spune managerul, dr. Tiberiu Tofolean. De timp, de bani, și de cooperare. Tofolean spune că aglomerația din spital, dar și nerespectarea acestor norme sunt cauzate de faptul că unitatea trebuie să deservească atât locuitorii din județ, cât și turiștii care vin vara pe litoral. Astfel, dacă spitalul a fost construit pentru un număr de aproximativ 900 de paturi, în prezent are peste 1.000. Dacă ar respecta normele europene, ar trebui să aibă în jur de 700 de paturi – spune Tofolean. „Există un plan de modernizare a spitalului, cu respectarea normelor în vigoare, dar în momentul în care vom aplica normele europene, niște paturi de aici trebuie să plece în altă parte. În primul rând, trebuie să apară Spitalul Regional sau o structură echivalentă. Sunt zonele renovate unde se respectă aceste norme, altele sunt foarte înghesuite. E nevoie de foarte mulți bani pentru a reface o infrastructură”, a precizat managerul unității sanitare. Contractul cu firma israeliană va fi reziliat Până una-alta, lucrările de renovare la Spitalul Județean nu au fost demarate încă, deși banii sunt deja în contul instituției. Firma israeliană care a câștigat licitația internațională pentru realizarea lucrărilor nu s-a prezentat nici până în momentul de față pentru reluarea lucrărilor. Tofolean ne-a declarat că este aproape sigur că licitația va fi anulată. 