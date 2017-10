Spitalul Judeţean a ajuns a doua lor casă. De la ceai cald, la înjurături!

Spitalul Județean a ajuns a doua lor casă. De la ceai cald, la înjurături!

Ca în fiecare an, Unitatea de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța a devenit, în această perioadă, o a doua casă pentru persoanele fără adăpost. Acestea vin câteodată doar ca să se încălzească un pic sau pur și simplu pentru o cană de ceai și un castron de mâncare caldă, neavând nicio problemă de sănătate.Nu există săptămână în care oamenii străzii să nu fie cazați la spital. După ce cadrele medicale îi consultă și le dau de mâncare, aceștia pleacă, dar revin când li se face foame sau le este frig. În plus, de cele mai multe ori, aceste persoane sunt spălate, curățate de păduchi și chiar ajutate să-și facă acte de identitate.În această situația se află zeci de oameni care nu au un acoperiș deasupra capului. Iarna, singurul adăpost pentru ei este spitalul, deoarece nu există un centru destinat lor. Din păcate, sezonul rece abia a început, zăpada, viscolul și temperaturile extrem de scăzute sunt anunțate, iar soluții de cazare nu există decât la… cod galben.„Primăria o să pună la dispoziție un adăpost de noapte pentru ei, însă doar la cod galben, când afară este foarte frig”, ne-a declarat Adriana Ichim, asistent social.Aceasta a mai spus că oamenii ajung la SCJU din motive diferite. Spre exemplu, unele cazuri au ajuns în atenția Asistenței Sociale fie pentru că nu au locuință, fie pentru că sunt renegați de familie. Partea tristă este că nu cei fără adăpost predomină, ci cei abandonați de familii, care i-au lăsat pe străzi ca pe niște câini, fără a se mai preocupa de soarta lor. Desigur, există situații și situații.Spre exemplu, Nică Mușat, în vârstă de 77 de ani, avea o locuință dată de RAEDPP și după ce i-a ars locuința, de la un scurtcircuit al unei mașini de spălat, a fost adus la spital. În noiembrie, el a refuzat instituționalizarea. Căminul de bătrâni i-a oferit un loc acolo, dar bătrânul a declinat propunerea, spunând că vrea doar să se întoarcă în vechea lui cămăruță, acolo unde se simte cel mai bine.„Mulți dintre ei au avut posibilitatea de a pleca la cămin, dar, pentru că nu le place să respecte regulile, au preferat să stea tot pe străzi. Desigur, nu este tocmai ușor nici să-i îngrijim. Unii cooperează, dar alții sunt agresivi, ne înjură. Bineînțeles, există și cazuri care se domolesc pe parcurs, atunci când își dau seama că doar noi îi putem ajuta”, a completat asistentul social.Problema este că, odată cu venirea iernii, numărul acestor persoane crește considerabil, consumă destul și ocupă spațiul și-așa aglomerat al spitalului. Cadrele medicale sunt de părere că, pe lângă activitatea curentă, care este foarte intensă în această perioadă, oamenii străzii parazitează activitatea medicală, pentru că majoritatea sunt doar cazuri sociale.„Ei stau aici la nesfârșit pentru că nu au unde să se ducă. Ajutorul cel mai mare îl poate face primăria, care să-i adă-postească măcar pe timp de noapte, pentru că toate aceste cazuri ne iau din timp și nu ne mai putem ocupa de bolnavii care au reale probleme de sănătate. Desigur, la toate acestea se adaugă mirosul pe care aceștia îl emană. Îi spălăm și tot degeaba, tot miros”, a precizat Irina Neagu, asistent șef UPU.Trebuie precizat că există și o altă categorie: unii au casă, dar preferă să stea pe străzi. Constantin Tudor (68 de ani) este un astfel de caz.Bărbatul ajunge la spital câteodată cu ambulanța, dar uneori vine singur, cu o sacoșică în care își ține diferite lucruri personale și de care nu se desparte nici în ruptul capului. El este un caz special, în sensul că are un loc unde să doarmă, dar, cu toate acestea, îi place mai mult la spital. În prezent, locuiește în casa fratelui său, care îi plătește și utilitățile, dar el iese mereu pe stradă la cerșit. Nu o dată a fost ridicat de polițiști de pe stradă, pentru că cerea de pomană în poarta bisericii „Sfânta Maria”, de pe bulevardul 1 Mai. Câteodată stă în mod intenționat în frig și așteaptă să fie ridicat de medicii de pe Ambulanță și dus la spital.Pe lângă aceste cazuri, mai există și persoane care au locuință, dar care își petrec ore în șir în Urgență, unii dintre ei sfătuindu-i chiar pe aparținători ce trebuie să facă atunci când ajung acolo sau unde se află anumite servicii în spital.