Spitalul de Urgenţă, luat cu asalt

Spitalul de Urgență, luat cu asalt

Un număr de 2.502 persoane au trecut pragul Unității de Primire a Urgențelor din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța (SCJU) în ultimele cinci zile. Potrivit reprezentanților SCJU, dintre aceștia, au fost spitalizați 491.Cele mai multe internări au fost făcute în secțiile Pediatrie (131), Obstetrică - Ginecologie (81) și Cardiologie (37). Din totalul pacienților înregistrați la UPU, cei mai mulți sunt minori (98 cu vârste cuprinse între zero și un an, 682 cu vârste cuprinse între un an și 16 ani). Majoritatea copiilor investigați de medicii din cadrul UPU prezentau vărsături, dureri abdominale sau scaune diareice.