Spitalul de Urgenţă, în proces de reacreditare

Spitalul de Urgență, în proces de reacreditare

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța se află încă în proces de reacreditare. Săptămâna trecută o comisie formată din șapte persoane de la Agenția Națională de Management al Calității în Sănătate a fost prezentă în spital. Activitatea acestei comisii s-a finalizat în cursul zilei de luni, 17 decembrie, la prânz. Evaluatorii au avut un program bine stabilit pe care l-au respectat până la final. În fiecare zi, aceștia au efectuat interviuri cu șefii de secție, asistentele șefe și comitetul director iar pentru o și mai bună evaluare, au folosit metoda observării directe în fiecare secție.Conform ANMCS, evaluarea are trei etape: etapa I ce cuprinde previzita, în care evaluatorii analizează documentele solicitateși transmise de către unitățile medicale într-o aplicație special;Etapa II - vizita, în care comisia de evaluare se deplasează la sediul unității sanitare pentru a valida datele pe baza cărora se stabilește conformitatea cu cerințele din standard;Etapa a III - post vizita, în care se realizează proiectul raportului de evaluare, se răspunde la eventualele obiecțiuni sau neclarități ridicate de conducerea unității și se întocmește raportul de evaluare, pe baza căruia se elaborează raportul de acreditare;După aceste evaluări, unitatea sanitară va afla peste aproximativ două luni dacă își va menține încadrarea în categoria IA, care presupune competență foarte înaltă și corespunde practic profilului de spital regional de urgență.Spitalul Clinic Județean de Urgență a fost evaluat prima dată în anul 2012, în timpul primului ciclu de acreditare desfășurat de ANMCS. Acreditarea unităților spitalicești este valabilă cinci ani și de rezultatul obținut, depind fondurile de la bugetul de stat.„S-a muncit foarte mult pentru reacreditare, am fost plăcut impresionat, medicii șefi, asistentele șefe, toată lumea și-a dat interesul. Evaluarea a fost foarte strictă, fiind verificate toate cele 27 de secții, plus internările de zi. Au fost vizitate inclusiv secțiile exterioare, de la Agigea, Eforie Sud, Băneasa, Secția de Psihiatrie de la Palazu Mare, Secția de Dermato- Venerice. Acum așteptăm raportul preliminar, a declarat managerul SCJU, dr. Cătălin Grasa.