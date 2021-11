Spitalul de Infecțioase, afectat iremediabil de incediul de la ATI. “Jumătate din clădire nu ar mai fi niciodată dată în folosință!“

Dr. Cora Mitroi Maxim arată cu degetul și spre conducerea fostă și actuală a Spitalului de Boli Infecțioase, dar și a Universității “Ovidius“ și Facultății xdde Medicină.

“Tânjesc după o terapie intensivă ca afară, tânjesc după medicamente de nouă generație, după aparatură nouă, care să fie folosită, nu să stea prin cutii, nedeschise... (ca ecografele noastre sau Fibroscanul la care eu, dar și alții ca mine, cu competență in ultrasonografie, nu am avut acces)!



Și mai tânjesc după ceva....după verticalitatea celor printre care trăiesc...colegi sau șefi!!



Dar e greu...într-un oraș ca al nostru, unde interesul personal primează, unde, oamenii competenți sunt dați de o parte...unde ,de ex, în Facultatea de Medicină, au acces la posturi numai cei care trebuie iar cei care ar avea și aplecare spre carieră universitară, au și dosar, nu au nicio șansă....



Constanța, rămâne un oraș universitar cu mai mulți profesori universitari în medicină pe m2, dar care nu are un laborator de angiografie intervențională propriu, nu are o maternitate, nu are spital de pediatrie....Iar când mai marii orașului se îmbolnăvesc grav, aleargă la oraș, la București sau în afară, că doar nu or să rămână să se trateze în comuna Constanța....noroc cu pandemia că nu prea au mai avut unde să alerge...



Da, tânjesc să lucrez cu oameni cu coloană vertebrală cărora să nu le fie teamă să sancționeze atunci când se impune și care să renunțe naibii, la a mai vorbi, numai pe la colțuri! “, subliniază medicul.





Dr. Cora Mitroi Maxim, de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanța, trage un semnal de alarmă în ce privește situația unității medicale, după incendiul de la Secția de Terapie Intensivă, în care au pierit șapte pacienți.Medicul susține că autoritățile locale nu fac eforturi suficiente pentru a redeschide clădirea unde a avut loc tragedia. Mai mult decât atât, acuză reprezentații Primăriei Constanța de lipsă de interes și lipsă de comunicare cu reprezentanții spitalului. “Tocmai ce am aflat de la reprezentanții primăriei că jumătate din cladirea SCBI ar avea structura de rezistență afectată de incendiu și că nu ar mai fi niciodată dată în folosință!! Nu știu de ce...dar am niște dubii, măcar pentru că, în trecut, se construia durabil, nu ca azi!...Noi, cetățenii onești, care nu acceptăm să ni se bage pumnul în gură...nu am putea să solicităm o contraexpertiză? Care este interesul să se reducă nr de paturi de infecțioase? Vi se pare că ne sunt inutile?!De la 220 de paturi, câte aveam înainte de incendiu, vom ajunge la nici jumătate!! Asta cu tot cu modularul!! Când o veni...Tăindu-se paturi, nu numai bolnavii vor fi afectați direct, va avea de suferit și contractarea cu CJAS și pe cale de consecință, mai puține cazuri rezolvate, mai puțini bani, mai puțin personal etc...Repet...în plină pandemie, ne permitem luxul de a tăia paturile de la Infecțioase!!! “, a scris medicul constănțean pe pagina sa de Facebook.Dr. Cora Mitroi Maxim susține că ideea lansată de primarul Vergil Chițac pentru ca în curtea Spitalului de Boli Infecțioase să fie realizată și o secție de Oncologie este greșită, existând un risc foarte mare de răspândire a unor virusi și infecții.“În calitate de cetățean constănțean, plătitor de taxe (inclusiv 20 lei în plus, zilnic, de luni până vineri, ca să pot parca mașina la locul de muncă...că deh, nici dnl Primar n-o veni din Eforie cu rata...), rog autoritatea locală, să nu ne mai sfideze inteligența, spunându-ni-se sistematic, că trebuie urmate proceduri birocratice care durează, pentru achiziția și implementarea (v-am zis că-mi place să folosesc termenul) modularului...că doar, domniile lor respectă legea....ca și cum noi, nu!Dacă nu mai știți, vă reamintesc, că incă ne aflăm în STARE DE ALERTĂ și se pot face proceduri la urgență, ca atare, dragi conducători ai acestui oraș, mai lăsați-ne, că nu suntem toți oligofreni...Dacă nu sunteți în stare să reabilitați cât mai repede infecțioasele și să aduceți cu celeritate modularul care să fie și funcțional, că nu avem nevoie de un alt Lețcani, atunci declinați-vă competența!! Pentru că suntem în pandemie!!! Și pentru că în valul 4 s-a murit pe capete in UPU, oameni care nu au avut norocul unora, ca dvs, să prindă un pat pe o secție! Și pentru că urmează valul 5!! De la 1 oct, ziua incendiului și până în 19 octombrie, când a fost sesizată presa, recunoașteti că nu v-ați atins de clădirea SCBI Cța!! “, mai spune medicul constănțean.